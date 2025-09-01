Futuros dos EUA avançam no feriado de Labor Day 📌

No início de uma nova semana — e do primeiro dia de negociações de setembro — os futuros dos índices dos EUA permanecem calmos, com oscilações limitadas a cerca de ±0,05%. Os mercados à vista dos EUA permanecem fechados hoje devido ao feriado de Labor Day.

Os investidores também estão avaliando o impacto da recente decisão de um Tribunal de Apelações dos EUA sobre as tarifas da era Trump. Na sexta-feira, o tribunal votou 7–4 que a maioria das tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump não estava totalmente de acordo com a lei. Especialistas argumentam que isso pode enfraquecer a posição dos EUA nas negociações comerciais. A decisão foi suspensa até 14 de outubro para permitir novos recursos. O caso deve chegar à Suprema Corte, mas, por enquanto, as chances favorecem a revogação da maior parte das tarifas, mantendo apenas aquelas direcionadas a setores específicos. Isso poderia, potencialmente, trazer alívio para muitas empresas e melhorar as perspectivas de crescimento econômico.

Sazonalmente, setembro costuma ser o mês mais fraco para as ações dos EUA, historicamente apresentando a maior pressão vendedora do ano.

Até o momento, entretanto, o US500 se manteve relativamente bem — com alta de 9,3% no ano, sobre um desempenho sólido em 2024.