Os chips da Alibaba representarão uma ameaça para a NVIDIA?

As ações da Alibaba na bolsa de Hong Kong subiram hoje mais de 15%, registrando seu maior ganho diário desde março deste ano. Esse forte avanço reflete principalmente a reação do mercado ao movimento estratégico da empresa em ingressar no design e produção de seus próprios chips de IA. A notícia coincidiu com a divulgação dos resultados trimestrais, mas foi a expansão para o setor de semicondutores que os investidores interpretaram como um potencial divisor de águas para o crescimento de longo prazo da companhia.

A empresa apresentou seu próprio chip desenvolvido para tarefas de inteligência artificial, já fisicamente produzido em uma fábrica local na China. Isso significa que a Alibaba não está apenas expandindo suas atividades tecnológicas além do comércio eletrônico tradicional e dos serviços de nuvem, mas também ingressando ativamente na corrida pela independência em relação aos fornecedores ocidentais, liderados pela NVIDIA. Embora o novo chip da Alibaba esteja focado principalmente na execução de modelos de IA já treinados, ele foi projetado para ser compatível com o software popular anteriormente utilizado com o hardware da NVIDIA. Essa compatibilidade pode facilitar muito sua implementação prática, tornando-a mais simples e econômica.

O mercado interpreta esse movimento como um sinal claro de que a Alibaba pretende não apenas utilizar a IA como ferramenta de negócios, mas também construir sua própria base tecnológica em hardware. Isso se alinha a uma tendência mais ampla na China, onde cada vez mais empresas buscam criar alternativas às soluções norte-americanas, em resposta às restrições de exportação em vigor.

Os chips chineses ainda enfrentam desafios, como menor desempenho, problemas de estabilidade e limitações tecnológicas na produção. Apesar dessas dificuldades, o início da produção de chips pela Alibaba é um passo significativo para a construção de uma independência tecnológica de longo prazo. O apoio governamental — incluindo um fundo de US$ 8,4 bilhões para o desenvolvimento de IA e semicondutores — reforça ainda mais as bases dessa direção estratégica.

Do ponto de vista dos investidores, a entrada da Alibaba no mercado de chips não é apenas uma resposta às tensões globais no setor de tecnologia, mas também um sinal de que a empresa não pretende se limitar a software e serviços em nuvem. Pelo contrário, busca controlar todo o ecossistema de IA, do hardware ao software. A disparada das ações hoje confirma que o mercado valoriza essa ambição.

