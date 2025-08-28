Nvidia em negociações com os EUA para vender Blackwell na China 🗽 Ações reagem

De acordo com reportagem da Fox News, a Nvidia está em negociações com os EUA para vender o chip de IA Blackwell para a China. A fonte da informação é o próprio CEO da Nvidia, Jensen Huang.
As ações sobem no pré-mercado acima de US$ 181, apagando as perdas de ontem, que haviam sido pressionadas por vendas de data centers ligeiramente abaixo do esperado.
Fonte: xStation5
________
