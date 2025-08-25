PDD Holdings perde ganhos da manhã; o que mostraram os resultados do 2º trimestre?

A PDD Holdings superou as expectativas de mercado tanto em lucros quanto em receitas, principalmente devido a custos de marketing mais baixos do que o previsto no segundo trimestre do ano. Apesar da margem bruta em nível historicamente baixo, a melhora na eficiência de custos tem impactado positivamente os resultados da companhia.

A empresa continua investindo fortemente no suporte a vendedores e no desenvolvimento de sua plataforma, o que, no entanto, pode pesar na lucratividade de curto prazo. A administração enfatiza que a estratégia está focada na criação de valor de longo prazo, mesmo que o crescimento da receita esteja desacelerando devido ao aumento da concorrência.

As ações da empresa atualmente estão operando próximas da estabilidade, mesmo após terem chegado a subir até 4% no início da sessão em Wall Street.

Principais resultados apresentados pela companhia

Receita: 103,98 bilhões de yuans (previsão: 103,93 bilhões)

Receita com serviços de marketing: 55,7 bilhões de yuans (previsão: 54,94 bilhões)

Receita com serviços de transação: 48,28 bilhões de yuans (previsão: 48,91 bilhões)

Lucro operacional ajustado: 27,75 bilhões de yuans (previsão: 24,42 bilhões)

Lucro líquido ajustado: 32,71 bilhões de yuans (previsão: 22,39 bilhões)

Custos operacionais: 32,33 bilhões de yuans (previsão: 40,66 bilhões)

Custos de vendas e marketing: 27,21 bilhões de yuans (previsão: 35 bilhões)

Despesas administrativas gerais: 1,53 bilhão de yuans (previsão: 1,91 bilhão)

Custos de P&D: 3,59 bilhões de yuans (previsão: 3,5 bilhões)

Perspectiva das ações

Apesar do bom começo da sessão, a empresa está sendo negociada próxima aos níveis de fechamento de sexta-feira. No longo prazo, as ações da companhia mantêm uma tendência de alta, evidenciada pelas médias móveis exponenciais ascendentes, segundo esse indicador.

