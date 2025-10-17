3 mercados a seguir la próxima semana – (17.10.2025)

La semana pasada estuvo marcada por un aumento de las tensiones globales —desde el resurgimiento de las fricciones comerciales entre EE. UU. y China, que provocaron una fuerte liquidación en el mercado de criptomonedas, hasta los máximos históricos del oro impulsados por la demanda de activos refugio. El índice de small caps de Wall Street sufrió ante las preocupaciones del sector bancario y la volatilidad general del mercado. En este clima de incertidumbre —agravado por el cierre del gobierno estadounidense y las amenazas arancelarias— tres activos clave merecen especial atención en los próximos días: Russell 2000, Bitcoin y oro.

Russell 2000

El sector de las small caps es especialmente sensible a las perturbaciones económicas, en particular las relacionadas con el sistema bancario —precisamente la causa de la caída de la semana pasada—. La ola de descensos se vio impulsada por los anuncios de varias instituciones financieras sobre la necesidad de amortizar préstamos otorgados a clientes involucrados en casos de fraude. Zions Bank Corp registró un ajuste contable de 50 millones de dólares. Además, los bancos regionales presentarán sus resultados trimestrales esta semana.

Por otra parte, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se espera que el informe del IPC de septiembre, retrasado por el cierre del gobierno, se publique el viernes. Su difusión podría tener un impacto significativo en el mercado bursátil estadounidense y en el dólar.

Oro

El oro continúa con su rally parabólico, acumulando una subida del 8% la semana pasada. El metal rompió varias resistencias clave, incluidas las zonas de 4.100, 4.200 y 4.300 USD por onza. La incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales con China y el cierre del gobierno de EE. UU. siguen impulsando los flujos de capital hacia los activos refugio. Tras unas alzas tan pronunciadas, conviene vigilar posibles fases de consolidación a corto plazo en los precios del oro durante los próximos días.

Bitcoin

El mercado de criptomonedas acaba de experimentar la mayor liquidación apalancada de su historia reciente. Hace una semana, las liquidaciones totales superaron los 20.000 millones de dólares, tras el endurecimiento de los aranceles anunciado por Trump. Bitcoin ya ha retrocedido un 17% desde sus máximos de principios de octubre y podría poner a prueba el soporte clave en los 100.000 USD, un nivel crucial tanto para alcistas como bajistas. Independientemente del rumbo a corto plazo, se trata de uno de los activos más relevantes a seguir en los próximos días.