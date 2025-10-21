APERTURA DE EE. UU.: Netflix en el centro de atención de Wall Street

Los principales índices —S&P 500, Dow Jones y Nasdaq— se mantienen cerca de sus máximos históricos, pero los inversores muestran una creciente cautela ante la posibilidad de nuevas subidas. Tras un fuerte repunte en los últimos meses, el mercado necesita confirmación de que los fundamentales acompañan las valoraciones.

Hoy, Netflix ocupa el centro de atención, ya que presentará sus resultados trimestrales al cierre de la sesión. La compañía es vista como un barómetro del sentimiento en los sectores tecnológico y de consumo. Los inversores esperan un aumento en el número de suscriptores (especialmente fuera de EE. UU.), mayores ingresos y una mejora en la rentabilidad, en particular tras sus estrategias para monetizar el uso compartido de cuentas y expandir su segmento publicitario.

Un informe que cumpla o supere las expectativas podría dar soporte al Nasdaq y mantener el optimismo en el mercado en general. Por el contrario, cualquier decepción —especialmente en lo relativo al crecimiento de usuarios o a los márgenes operativos— podría provocar una corrección en el segmento Big Tech, que ha sido el principal motor de las subidas recientes.

A la sombra de Netflix, otras grandes compañías también publican resultados positivos: General Motors elevó su previsión de beneficios para todo el año, y Coca-Cola superó expectativas gracias a su capacidad sostenida de fijación de precios y una demanda estable. Estos datos confirman la resiliencia del consumidor estadounidense, a pesar de las incertidumbres ligadas a la inflación y los altos tipos de interés.

Otro factor que influye en el sentimiento del mercado es el cierre parcial del gobierno de EE. UU., que está retrasando la publicación de datos macroeconómicos clave. Como consecuencia, los inversores dependen cada vez más de los resultados corporativos como principal fuente de información sobre el estado real de la economía. En este contexto, el dato de inflación (IPC) del viernes cobra una relevancia adicional, ya que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.



S&P 500 (H1)

Noticias corporativas