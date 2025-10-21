APERTURA DE EE. UU.: Netflix en el centro de atención de Wall Street

- El mercado bursátil estadounidense se acerca a un punto crítico en la temporada de resultados, con los inversores a la espera del informe de Netflix, que podría marcar la dirección futura de los índices, especialmente el Nasdaq y el S&P 500.
- General Motors eleva sus previsiones de beneficios para 2025 y mitiga el impacto de los aranceles, lo que influye positivamente en el sentimiento del sector industrial, mientras que Coca-Cola sorprende con un crecimiento de ingresos, impulsado por aumentos de precios y una fuerte demanda.
- A pesar de los sólidos resultados de Philip Morris, los inversores se retiran del valor, lo que provoca una caída en su cotización, ya que el mercado sigue considerando los informes corporativos como fuente clave de información, en un contexto de cierre del gobierno y ausencia de datos macroeconómicos actuales.
Los principales índices —S&P 500, Dow Jones y Nasdaq— se mantienen cerca de sus máximos históricos, pero los inversores muestran una creciente cautela ante la posibilidad de nuevas subidas. Tras un fuerte repunte en los últimos meses, el mercado necesita confirmación de que los fundamentales acompañan las valoraciones.
Hoy, Netflix ocupa el centro de atención, ya que presentará sus resultados trimestrales al cierre de la sesión. La compañía es vista como un barómetro del sentimiento en los sectores tecnológico y de consumo. Los inversores esperan un aumento en el número de suscriptores (especialmente fuera de EE. UU.), mayores ingresos y una mejora en la rentabilidad, en particular tras sus estrategias para monetizar el uso compartido de cuentas y expandir su segmento publicitario.
Un informe que cumpla o supere las expectativas podría dar soporte al Nasdaq y mantener el optimismo en el mercado en general. Por el contrario, cualquier decepción —especialmente en lo relativo al crecimiento de usuarios o a los márgenes operativos— podría provocar una corrección en el segmento Big Tech, que ha sido el principal motor de las subidas recientes.
A la sombra de Netflix, otras grandes compañías también publican resultados positivos: General Motors elevó su previsión de beneficios para todo el año, y Coca-Cola superó expectativas gracias a su capacidad sostenida de fijación de precios y una demanda estable. Estos datos confirman la resiliencia del consumidor estadounidense, a pesar de las incertidumbres ligadas a la inflación y los altos tipos de interés.
Otro factor que influye en el sentimiento del mercado es el cierre parcial del gobierno de EE. UU., que está retrasando la publicación de datos macroeconómicos clave. Como consecuencia, los inversores dependen cada vez más de los resultados corporativos como principal fuente de información sobre el estado real de la economía. En este contexto, el dato de inflación (IPC) del viernes cobra una relevancia adicional, ya que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
S&P 500 (H1)
Noticias corporativas
- Netflix (NFLX.US)
- Las acciones de Netflix fluctúan levemente en torno al cierre de ayer. El mercado se mantiene en modo de espera, a la espera del informe trimestral, que podría ser clave para los próximos movimientos de la compañía y el sentimiento general en el sector tecnológico.
- General Motors (GM.US)
- Las acciones de GM suben más de un 15 % tras la publicación de previsiones revisadas, en las que la compañía redujo sus estimaciones previas sobre el impacto negativo de los aranceles en sus resultados financieros. Esto demuestra que GM está implementando con eficacia estrategias para mitigar los costos asociados a las barreras comerciales.
- Además, la empresa aumentó su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal 2025, señalando perspectivas positivas de mejora en la rentabilidad. En su comunicado, GM anunció nuevas medidas orientadas a minimizar los efectos de los aranceles mediante optimización de costos y mejoras en los procesos operativos, lo cual debería impactar favorablemente en sus resultados financieros en los próximos trimestres.
- Los inversores recibieron positivamente estas noticias, impulsando el precio de la acción y generando un ambiente optimista en el sector automotor. Esto se enmarca en una tendencia más amplia de creciente confianza en la capacidad de las empresas industriales estadounidenses para afrontar los desafíos del comercio global.
- Coca-Cola (KO.US)
- Las acciones de Coca-Cola suben aproximadamente un 3,5 % tras la publicación de los resultados del primer trimestre de 2025, que superaron las expectativas del mercado.
- El beneficio por acción (BPA) se situó en USD 0,77, lo que representa un aumento del 5 % interanual, mientras que los ingresos alcanzaron los USD 11.220 millones, impulsados principalmente por aumentos de precios y una mezcla de productos favorable.
- 3M (MMM.US)
- Las acciones de 3M ganan más de un 4,5 % luego de la publicación de sus resultados trimestrales, que superaron las previsiones de los analistas. El BPA ajustado fue de USD 2,19, un incremento del 10 % interanual, superando la estimación de USD 2,07.
- La compañía también elevó su previsión de beneficios para todo el año, lo cual mejora el sentimiento del mercado hacia el valor.
- Philip Morris (PM.US)
- Las acciones de Philip Morris caen cerca de un 10 %, a pesar de presentar resultados sólidos en el tercer trimestre de 2025.
- La compañía reportó un aumento del 17,3 % en el BPA ajustado y un incremento del 9,4 % en los ingresos netos, impulsado en gran parte por el fuerte crecimiento del segmento de productos sin humo, que ahora representa el 41 % de los ingresos totales.
- No obstante, pese a estos buenos fundamentos, los inversores optaron por tomar beneficios, lo que provocó una caída en el precio de la acción.
