Acción de la semana – Merck & Co Inc (23.10.2025)

Desde comienzos del año, las acciones de Merck & Company Inc. han perdido valor, a pesar de que los fundamentos de la empresa permanecen fuertes y estables. ¿Ha sobreestimado el mercado los riesgos, o se ha abierto una oportunidad única para que los inversores compren activos infravalorados en el sector farmacéutico? Cabe destacar que las compañías farmacéuticas a menudo se consideran defensivas, ya que los inversores tienden a asignar capital hacia ellas durante ralentizaciones económicas, buscando refugios seguros. En este análisis, revisaremos las principales tendencias del mercado, los resultados financieros y la estrategia de desarrollo de Merck para evaluar si este gigante farmacéutico merece una valoración más alta.

Merck & Company Inc. en el contexto del mercado farmacéutico global

Merck & Company Inc. es uno de los actores más importantes en el mercado farmacéutico global. Conocida fuera de los Estados Unidos y Canadá como MSD, la empresa desarrolla medicamentos innovadores, vacunas y terapias biológicas que están transformando la medicina. Su producto insignia, Keytruda, es un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer y un motor clave de crecimiento para la compañía.

El mercado farmacéutico en 2025 está valorado en aproximadamente 1,77 billones de dólares y se prevé que crezca hasta los 3,03 billones en la próxima década. Este impresionante crecimiento está impulsado por tres grandes tendencias. En primer lugar, las poblaciones globales están envejeciendo, y el creciente número de personas mayores aumenta la demanda de medicamentos modernos contra enfermedades crónicas. En segundo lugar, la prevalencia de afecciones como la diabetes y el cáncer está en aumento, lo que abre amplias oportunidades para la innovación. En tercer lugar, el desarrollo de la biotecnología y la inteligencia artificial permite la introducción de terapias cada vez más eficaces y personalizadas.

Merck se beneficia principalmente de dos megatendencias que impulsan el mercado farmacéutico a largo plazo. Primero, el envejecimiento de la población: el número de personas mayores de 65 años está creciendo más rápido que nunca. Esto significa una mayor demanda de medicamentos que ayuden a controlar enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer. Segundo, la incidencia del cáncer está aumentando año tras año. Esto es resultado de múltiples factores, como el estilo de vida, la contaminación ambiental, mejores métodos diagnósticos que detectan enfermedades más temprano, así como factores genéticos y demográficos.

Esta es una situación ideal para Merck. El portafolio de la empresa incluye potentes terapias oncológicas, como Keytruda, que abordan estas necesidades y pueden beneficiarse significativamente del crecimiento del mercado. Combinado con innovaciones y tecnologías de investigación modernas, Merck está bien posicionada para aprovechar estas tendencias y crecer más rápido que el mercado.

Más allá de Keytruda, la empresa ofrece vacunas contra el VPH, medicamentos avanzados para la diabetes y terapias en enfermedades infecciosas y del sistema inmune. Merck invierte continuamente en investigación científica, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos. Esto acelera los procesos de descubrimiento de fármacos y permite la creación de terapias personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes.

Análisis financiero

Merck & Co Inc es un ejemplo de empresa que no solo superó dificultades transitorias, sino que salió fortalecida y con mayor eficiencia operativa. A pesar de desafíos periódicos del mercado, Merck demuestra estabilidad y resiliencia empresarial. La empresa puede recuperarse rápidamente de periodos adversos, lo que refleja la madurez y solidez de su modelo de negocio.

Los datos financieros muestran claramente que Merck tiene fundamentos sólidos, con ingresos en constante crecimiento, márgenes saludables y un portafolio de productos diversificado que le permite mantener competitividad incluso en un entorno de mercado difícil.

El análisis de ingresos indica que el segmento farmacéutico sigue siendo la fuerza impulsora de la empresa. Los ingresos en esta área se mantienen fuertes, en un rango que va desde 12.100 millones hasta más de 15.000 millones de dólares trimestrales. Además, se ha observado una tendencia ascendente en los últimos trimestres, y las previsiones para la segunda mitad de 2025 indican un crecimiento adicional, lo que confirma la fuerte posición de Merck en medicamentos y terapias innovadoras.

El segmento de salud animal, aunque más pequeño, sigue siendo un negocio estable y ligeramente creciente con ingresos trimestrales de entre 1.200 millones y 1.600 millones de dólares, lo que demuestra una diversificación efectiva de las fuentes de ingresos. El segmento "Otros" es el más pequeño y volátil, pero actúa como un negocio complementario que se adapta de forma flexible a las necesidades del mercado.

El motor de crecimiento más importante en el portafolio de Merck es el segmento oncológico, liderado por Keytruda. Este medicamento presenta un crecimiento de ventas constante de dos dígitos, superior al 10% interanual, lo que confirma su posición dominante en la terapia del cáncer. Otros productos oncológicos como Lynparza y Welireg también muestran un crecimiento dinámico, siendo Welireg notable por aumentos espectaculares en los últimos trimestres. Esto demuestra claramente que las terapias oncológicas innovadoras son un pilar clave de la estabilidad y desarrollo de la compañía.

En otros segmentos, la situación es más variada. Vacunas como Gardasil y Pneumovax 23 experimentan caídas, el segmento de cardiología mantiene un crecimiento moderado, mientras que virología y diabetología presentan descensos significativos, lo que indica la necesidad de revisión estratégica y nuevos esfuerzos de optimización.

A pesar de las dificultades temporales, Merck muestra fundamentos financieros sólidos. Aunque los márgenes se redujeron ocasionalmente en algunos trimestres, la rentabilidad general sigue siendo alta, con márgenes operativos y netos que oscilan entre el 25% y el 35%. Esto confirma la efectividad de las medidas correctivas y la resiliencia del modelo de negocio.

Desde comienzos del año, la empresa ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en general, incluidos los índices S&P 500 y Nasdaq, lo que indica infravaloración. A pesar de fundamentos financieros sólidos y perspectivas de crecimiento estables, la valoración de mercado de Merck no refleja completamente la calidad y el potencial de la compañía. Esto podría representar una oportunidad atractiva de inversión para quienes buscan empresas con potencial de crecimiento significativo y fundamentos estables.

Merck es una empresa que ha aprovechado una crisis a corto plazo para fortalecer su eficiencia y rentabilidad. Márgenes altos, crecimiento estable de ingresos y flujos de caja predecibles son sus mayores fortalezas en un entorno económico incierto. El desarrollo dinámico de medicamentos oncológicos, especialmente Keytruda, forma la base para un crecimiento continuo y refuerza la posición de Merck como líder en terapias oncológicas innovadoras. Es un negocio sólido y estable con potencial a largo plazo que debería atraer a inversores que buscan compañías estables y prometedoras.

Pronóstico de desarrollo de Merck & Co para 2023–2029

Tras un periodo de crecimiento estable y sólidos fundamentos financieros, Merck enfrenta un desafío clave: ¿podrá mantener una trayectoria de crecimiento dinámico en los próximos años? El gasto global en medicamentos está aumentando y la demanda de terapias innovadoras sigue alta; sin embargo, la expiración de licencias y el aumento de la competencia de genéricos pueden limitar el ritmo de crecimiento en el futuro. Merck opera principalmente en el prometedor segmento oncológico, donde Keytruda sigue siendo el principal impulsor del crecimiento, y está desarrollando terapias innovadoras como Lynparza y Welireg. Los segmentos farmacéutico y de salud animal proporcionan diversificación de ingresos y estabilidad, mejorando la resiliencia empresarial frente a condiciones cambiantes del mercado.

Teniendo en cuenta estos factores, hemos preparado tres escenarios realistas de crecimiento de ingresos para Merck en los próximos años:

Escenario base: crecimiento estable impulsado por el mantenimiento de una posición fuerte en segmentos clave, especialmente oncología. Se espera un crecimiento moderado de ventas junto con una base de ingresos estable en los segmentos farmacéutico y de salud animal. Los ingresos aumentarían de aproximadamente 65.000 millones en 2025 a casi 79.000 millones en 2029 .

Escenario optimista: crecimiento más rápido debido a la expansión a nuevos mercados, inversiones exitosas en I+D y tasas de crecimiento sostenidas en oncología. Se contempla la introducción de nuevos productos innovadores que aumenten la cuota de mercado. Los ingresos podrían superar los 82.000 millones en 2029 .

Escenario conservador: contempla mayores riesgos como la expiración de patentes clave, mayor competencia de genéricos y posibles desafíos regulatorios. El crecimiento de ingresos se ralentiza, alcanzando alrededor de 74.000 millones en 2029. Aun así, la compañía mantiene estabilidad financiera gracias a su diversificación y gestión eficiente de costos.

Independientemente del escenario, Merck sigue siendo una empresa con fundamentos sólidos, márgenes saludables y un claro potencial de crecimiento, especialmente en oncología.

Valoración de Merck & Co

Presentamos la valoración de Merck & Co Inc. utilizando el método de flujo de caja descontado (DCF). Cabe señalar que esta valoración es solo con fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión ni como una valoración exacta.

El análisis se basó en el escenario financiero base, asumiendo un crecimiento estable de ingresos en los próximos años y el mantenimiento de una rentabilidad operativa saludable. El modelo asume un costo promedio ponderado de capital (WACC) del 6%, considerado apropiado para el sector farmacéutico, caracterizado por flujos de caja estables, baja volatilidad de beneficios y un perfil de riesgo defensivo.

Cabe destacar que una posible reducción de tasas por parte de la Fed en los próximos trimestres podría reducir aún más el costo de capital, lo que incrementaría el valor presente de los flujos futuros. Para Merck, este efecto podría ser moderadamente positivo, ya que mantiene bajos niveles de deuda y se financia principalmente con capital propio, lo que aumenta su resiliencia ante cambios macroeconómicos.

La tasa de crecimiento terminal se estimó en 2%. Otros parámetros financieros fueron promediados según resultados de los últimos cinco años.

Según este análisis, el valor justo por acción de Merck & Co se estimó en aproximadamente $116,67, en comparación con el precio actual de mercado de $87,56. Esto indica un potencial de alza de aproximadamente 33% respecto a la valoración de mercado actual. Dadas sus sólidas bases financieras, altos márgenes, portafolio diversificado y posición dominante en oncología, la valoración actual no refleja completamente el potencial fundamental de Merck. Se mantiene como una empresa defensiva y estable, capaz de generar flujos de caja predecibles, lo que la convierte en una opción atractiva para inversores a largo plazo.

Perspectiva técnica

Actualmente, el precio de la acción se encuentra en una fase de consolidación dentro del rango de $85 a $95. Desde el punto de vista técnico, el precio está rompiendo gradualmente una tendencia bajista de largo plazo, formando un canal ascendente. Las medias móviles EMA(30), EMA(50) y EMA(100) comienzan a converger y a inclinarse al alza, lo que sugiere una posible reversión de tendencia. Mantenerse por encima del nivel de $88–90 apoya el escenario alcista, y una ruptura por encima de $92–96 abriría el camino hacia nuevas subidas cerca de los $100.

Merck conserva un carácter defensivo y baja volatilidad; por lo tanto, la debilidad actual puede interpretarse como una infravaloración temporal. Fundamentos estables, flujos de caja sólidos y una política consistente de dividendos hacen de la compañía una opción atractiva para inversores a largo plazo. Merck & Co sigue siendo uno de los líderes en el sector farmacéutico global, fortaleciendo su posición mediante el desarrollo de terapias oncológicas innovadoras.

Fuente: xStation5.

__________

