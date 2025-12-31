El acuerdo con Netflix sigue siendo la alternativa preferida, al concentrarse en estudios y streaming y aislar los activos de TV tradicional.

El directorio de Warner Bros Discovery se inclina nuevamente por rechazar la oferta de Paramount Skydance , pese al respaldo financiero de Larry Ellison.

Warner Bros Discovery (WBD.US) enfrenta otra ronda de incertidumbre corporativa luego de que su directorio se incline por rechazar nuevamente la oferta de Paramount Skydance, incluso tras los ajustes recientes que incorporan un respaldo financiero personal de Larry Ellison. El punto central sigue siendo el mismo: la propuesta no mejora el precio por acción y, desde la perspectiva del directorio, no compensa los riesgos de ejecución frente al acuerdo ya firmado con Netflix.

Ese acuerdo con Netflix se concentra en los activos de estudio y streaming, dejando los negocios tradicionales de TV paga y cable en una estructura separada, un diseño que el directorio considera más alineado con la transición estructural de la industria y con la necesidad de simplificar el perímetro corporativo.

Precio, riesgos y comparación de alternativas estratégicas

Desde el ángulo de fundamentos, la comparación entre ambas alternativas no pasa únicamente por el valor nominal de la oferta. Una compra total por parte de Paramount implicaría heredar el conjunto completo de activos, incluidos los segmentos más expuestos a la erosión estructural de la TV lineal y a la presión sobre los ingresos publicitarios, un frente que sigue deteriorándose a nivel global.

A esto se suma la discusión sobre cuánta flexibilidad real tendría WBD para gestionar su deuda bajo una contraparte que también debe cuidar su propio apalancamiento. En un contexto de tasas todavía elevadas y mercados más selectivos con el riesgo crediticio, esa limitación no es menor para el valor accionario de largo plazo.

Costos de ruptura y riesgo regulatorio

El riesgo regulatorio y los costos de ruptura son otro eje clave en la decisión. El contrato vigente con Netflix contempla un pago relevante si Warner Bros Discovery se retira, lo que eleva el umbral económico necesario para justificar un cambio de rumbo. En la práctica, cualquier negociación con Paramount necesitaría elevar de forma significativa el premio económico o blindar con alta credibilidad la cobertura de esas contingencias.

De lo contrario, el directorio se expone a destruir valor neto aun cuando el titular de una venta total pueda sonar atractivo en el corto plazo.

Lectura de mercado: piso especulativo, techo por ejecución

En el mercado, este tipo de situaciones suele traducirse en un piso por expectativa de oferta, pero también en un techo por la probabilidad de que la operación no prospere o se estire en el tiempo. Si Paramount no mejora el componente económico, la prima especulativa tiende a desinflarse y el precio vuelve a anclarse a los fundamentos del negocio.

En ese escenario, el catalizador positivo sigue siendo la revalorización de los activos premium de contenido y la narrativa de simplificación corporativa, mientras que el principal lastre continúa siendo la transición del ecosistema tradicional hacia streaming, con márgenes todavía en ajuste y alta competencia por suscriptores.

Análisis técnico de WBD

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario muestra una tendencia alcista clara desde mediados de año, seguida por un tramo de consolidación tras el salto de septiembre. El precio se mantiene por encima de la media móvil de 50 días y muy lejos de la media de 200 días, lo que preserva un sesgo estructural positivo.

No obstante, el rechazo en la zona de 30 a 32 confirma una resistencia relevante, mientras que el soporte inmediato aparece en el rango 27 a 28, área donde el precio ha frenado caídas recientes. Con las acciones estables en el premercado cerca de 28,80, la lectura práctica es binaria:

Sostener ese soporte mantiene vigente un escenario de lateralidad con sesgo alcista .

Una ruptura convincente por debajo abriría espacio para una corrección hacia la zona media de la tendencia, más cercana a la media de 50 días.

Fuente: xStation5.

