Acción de la semana – Super Micro Computer (09.10.2025)

Super Micro Computer: ¿Se convertirá el proveedor de infraestructura de IA en el próximo gigante tecnológico o es solo una moda pasajera?

En apenas dos años, Super Micro Computer (SMCI) ha pasado de ser un fabricante de servidores especializado a convertirse en una de las compañías más destacadas del mercado bursátil estadounidense. Para muchos inversores, SMCI se ha convertido en un símbolo de una nueva ola de “infraestructura de inteligencia artificial”, es decir, empresas que no desarrollan modelos de IA, sino que proporcionan el hardware necesario para su funcionamiento.

A diferencia de firmas reconocidas como Nvidia o AMD, Super Micro opera de manera más discreta, centrándose en el diseño, ensamblaje y entrega de servidores, sistemas con GPU, soluciones de refrigeración líquida e infraestructura para centros de datos. Esto no le ha impedido ganarse la confianza de grandes clientes como Microsoft, Meta, Oracle y Tesla. A medida que las empresas globales invierten miles de millones de dólares en infraestructura de IA, SMCI se perfila como una de las primeras beneficiadas de esta tendencia.

Pero, ¿refleja realmente la valoración actual de la compañía su potencial de crecimiento a largo plazo, o los inversores se han dejado llevar por una ola de entusiasmo similar a la burbuja puntocom? En este artículo analizaremos más de cerca las operaciones, los fundamentos financieros, la valoración, los escenarios de crecimiento y los riesgos que podrían definir el futuro de esta empresa de rápido crecimiento.

¿A qué se dedica Super Micro Computer?

Super Micro Computer (SMCI) es principalmente un fabricante de sistemas informáticos y servidores de alto rendimiento, utilizados principalmente en centros de datos, servicios de computación en la nube y, más recientemente, en el sector de la inteligencia artificial (IA) de rápido crecimiento. La empresa se especializa en ofrecer soluciones de hardware integrales —desde placas base y sistemas de refrigeración líquida hasta plataformas optimizadas con GPU—.

Una de las principales ventajas competitivas de SMCI es su capacidad para adaptar rápidamente sus productos a las necesidades específicas de clientes como los hiperescaladores (por ejemplo, Microsoft, Meta u Oracle) y las empresas que desarrollan modelos avanzados de IA. Esto ha convertido a Super Micro en un socio preferente para proyectos en los que el tiempo de lanzamiento y el rendimiento del hardware son factores críticos. Cabe destacar que SMCI no se limita a vender servidores estándar, sino que participa activamente en el diseño e integración de soluciones personalizadas para cada cliente, lo que la diferencia de los grandes fabricantes generalistas de hardware informático.

Tendencias macro que impulsan a Super Micro Computer

El mercado de centros de datos e infraestructura de IA está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por tres grandes tendencias:

Explosión de la IA y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) – El rápido crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial está generando una fuerte demanda de potencia de cómputo, lo que a su vez impulsa la necesidad de servidores especializados equipados con procesadores GPU. Expansión de la infraestructura global de centros de datos – Hiperescaladores como Microsoft, Amazon, Meta y Google están invirtiendo miles de millones de dólares para ampliar sus centros de datos, especialmente en EE. UU., Europa y Asia, con el fin de satisfacer la creciente demanda computacional. Avances tecnológicos en refrigeración y eficiencia energética – A medida que aumenta la demanda de rendimiento, también crece la necesidad de reducir el consumo energético. SMCI destaca por ofrecer sistemas de refrigeración líquida de vanguardia que permiten una gestión de temperatura más eficiente y sostenible para los servidores.

El mercado de los centros de datos está creciendo a un ritmo extraordinario. Las proyecciones indican que su valor pasará de poco menos de 400 mil millones de dólares en 2025 a más de 1,2 billones de dólares en 2035. Esto representa una oportunidad significativa para Super Micro Computer. La creciente demanda de soluciones de hardware avanzadas sitúa a la compañía en una posición sólida para mantener el crecimiento de sus ingresos y beneficios. Como resultado, SMCI está consolidando su papel como un actor clave dentro de una de las industrias globales de más rápido crecimiento.

Análisis financiero

El modelo de negocio de Super Micro Computer se centra principalmente en su segmento de Sistemas de Servidores y Almacenamiento, que representa más del 85–90 % de los ingresos totales de la compañía. Este segmento abarca la producción de sistemas de servidores completos e integrados, utilizados principalmente en centros de datos, proyectos de inteligencia artificial, entornos en la nube y soluciones de computación de alto rendimiento (HPC).

Desde 2021, este segmento ha crecido a un ritmo vertiginoso: de aproximadamente 893 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021 a una proyección de 7,4 mil millones en el segundo trimestre de 2026. Esto representa un incremento de más de diez veces en menos de cinco años. La tasa de crecimiento se aceleró notablemente en la segunda mitad de 2023, impulsada por el auge de la infraestructura de inteligencia artificial y la creciente demanda de los hiperescaladores globales.

Los datos sobre el crecimiento anual de los ingresos respaldan esta tendencia: el segmento de Sistemas de Servidores y Almacenamiento ha registrado incrementos de dos dígitos de forma constante —+60 % en 2022, +47 % en 2023, +116 % en 2024 y una estimación del +50 % en 2025.

Mientras tanto, el segmento de Subsistemas y Accesorios —que incluye componentes de servidores, accesorios y piezas de expansión de sistemas— sigue siendo más pequeño y relativamente estable, generando alrededor de 150 a 200 millones de dólares trimestrales. La participación de este segmento en los ingresos totales está disminuyendo gradualmente, con un crecimiento irregular: +45 % en 2024, pero -24 % en 2023 y -18 % estimado en 2025. Por tanto, cumple un papel complementario más que ser un motor clave de crecimiento.

Esta alta concentración de ingresos en un solo segmento de rápida expansión ofrece tanto un notable potencial de escalabilidad como una mayor vulnerabilidad ante cambios en ese mercado. No obstante, dada la creciente demanda de infraestructura de IA y centros de datos, las perspectivas para el segmento de Sistemas de Servidores y Almacenamiento siguen siendo muy favorables.

Los datos financieros muestran claramente que la compañía está creciendo con rapidez, algo especialmente evidente en el aumento de sus ingresos trimestrales desde mediados de 2023. El éxito de SMCI se alinea con las amplias tendencias macroeconómicas que están redefiniendo el panorama global de las tecnologías de la información y la infraestructura de IA. La expansión de las aplicaciones de inteligencia artificial, en particular los modelos de lenguaje de gran tamaño, está impulsando una intensa demanda de centros de datos de alto rendimiento y servidores basados en GPU.

Gigantes del sector como Microsoft, Amazon, Meta y Google están invirtiendo miles de millones en ampliar su capacidad de cómputo. Gracias a su modelo de producción flexible y a su capacidad para personalizar hardware según las necesidades de sus clientes, SMCI está emergiendo como uno de los principales beneficiarios de esta transformación.

SMCI no solo está incrementando sus ingresos, sino también mejorando su rentabilidad y beneficio neto, como se refleja en sus resultados financieros trimestrales. Desde 2023, la compañía ha mostrado un sólido crecimiento en ventas acompañado de una mayor eficiencia operativa y financiera. Los márgenes, que antes eran volátiles, se han estabilizado en el rango del 6 % al 10 %, lo que demuestra que la empresa puede crecer sin perder el control de sus costos.

Tanto los ingresos como el beneficio neto muestran una fuerte tendencia alcista. En algunos periodos, el crecimiento anual de los ingresos superó el 100 %. Estos resultados no son producto del azar: SMCI ha desarrollado de forma constante un modelo de negocio escalable que le permite responder con flexibilidad a las necesidades de clientes altamente exigentes. La compañía no solo se beneficia del auge de la inteligencia artificial, sino que está transformando esa tendencia en una ventaja competitiva sostenible gracias a su tecnología innovadora, alto rendimiento y capacidad de entrega rápida.

En comparación con el mercado en general, SMCI también destaca por su rendimiento bursátil. Un gráfico de rentabilidad acumulada desde comienzos de 2025 muestra que SMCI ha superado ampliamente al S&P 500 y al Nasdaq 100. Sin embargo, el precio de su acción presenta una volatilidad significativamente mayor, lo que indica un riesgo de inversión más elevado, aunque también un potencial de rentabilidad superior.

Una disminución del PER adelantado es interpretada por el mercado como una señal de crecientes expectativas respecto a los resultados futuros de la empresa. Los inversores asumen un rápido crecimiento de los beneficios en los próximos trimestres, lo que hace que la valoración actual resulte más atractiva en relación con las ganancias futuras. Para muchos, esto también indica que SMCI ya no es vista simplemente como un proveedor de hardware, sino cada vez más como un actor estratégico dentro del ecosistema de infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos.

Un PER adelantado en descenso puede reflejar una mayor confianza en que la compañía no solo mantendrá su actual trayectoria de crecimiento, sino que también desarrollará una ventaja competitiva sostenible.

Perspectivas

Tras los récords de ingresos alcanzados en 2023 y 2024, la principal pregunta que enfrenta el mercado es:

¿podrá Super Micro Computer mantener este fuerte impulso en los próximos años?

La compañía opera en un sector con un alto potencial, pero el auge de la IA y los centros de datos no durará indefinidamente; el crecimiento tenderá a moderarse con el tiempo. El análisis plantea tres escenarios de evolución realistas: base, optimista y conservador, que consideran tanto la continuidad del impulso de la IA como los posibles desafíos derivados de la saturación del mercado, la presión sobre los márgenes y los ciclos de inversión.

Escenario base: supone que el alto crecimiento continuará hasta aproximadamente 2027 , impulsado por la fuerte demanda de infraestructura de IA, la inversión de los hiperescaladores globales y la expansión de los modelos de lenguaje de gran tamaño. Los ingresos superarían los 38 mil millones de dólares para 2027 , y luego se desacelerarían de forma natural a medida que el mercado madure y aumente la competencia. Aun así, la empresa seguiría expandiéndose, alcanzando casi 58 mil millones de dólares en ingresos para 2029 . Este es un escenario equilibrado entre el impulso sostenido y la ciclicidad del mercado.

Escenario optimista: prevé que SMCI no solo mantenga, sino que acelere su crecimiento gracias a la expansión tecnológica y de mercado. Las inversiones en centros de datos se mantendrían sólidas, la compañía ganaría nuevos clientes y fortalecería sus alianzas. En este contexto, los ingresos podrían alcanzar los 65 mil millones de dólares en 2029 , con un crecimiento estable durante todo el período de proyección.

Escenario conservador: asume que el mayor impulso de crecimiento se produjo entre 2023 y 2025. Las inversiones en IA se desaceleran, la competencia se intensifica y algunos clientes migran hacia soluciones más económicas o integradas. Aun así, los ingresos de SMCI seguirían creciendo, aunque de manera más moderada, superando los 51 mil millones de dólares en 2029. Este escenario reflejaría un modelo de negocio resiliente incluso en un entorno más exigente.

Presentamos una valoración mediante el modelo de Flujos de Caja Descontados (DCF, por sus siglas en inglés). Esta información se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión ni una valoración exacta.

La valoración se basa en el escenario de referencia de ingresos y beneficios proyectados. Se aplicó un Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) constante del 10 % durante todo el período de previsión. El valor terminal se estimó asumiendo una tasa de crecimiento a largo plazo conservadora del 2 %. Otros parámetros financieros se promediaron según el desempeño de los últimos cinco años.

Valoración

Con base en este análisis, el valor razonable estimado por acción de Super Micro Computer se sitúa en aproximadamente 100 dólares, lo que representa cerca de un 71 % por encima del precio actual de mercado de 58,65 dólares. Esta diferencia podría indicar una oportunidad de inversión atractiva, especialmente para quienes confían en que la empresa mantendrá su ritmo acelerado de crecimiento.