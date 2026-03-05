Actas del BCE: el impacto máximo de la fortaleza del euro sobre la inflación aún está por venir

Las actas del Banco Central Europeo (ECB) no tuvieron un impacto significativo en el tipo de cambio EUR/USD, ya que el documento reiteró la postura equilibrada del BCE sobre una inflación moderada y un crecimiento económico resiliente, un escenario que comienza a quedar desactualizado tras el reciente estallido de la guerra en Medio Oriente.

Fuente: xStation5

Las actas destacan la apreciación persistente del euro en el pasado reciente, impulsada por su creciente percepción como activo refugio y por la confianza estructural en la moneda. Sin embargo, esta fortaleza representa un desafío cada vez mayor para una Eurozona altamente dependiente del comercio exterior.

Aunque el impacto desinflacionario máximo del rally del euro en 2025 aún no se ha materializado, el equilibrio de riesgos ha cambiado significativamente tras el conflicto con Irán.

El euro está comenzando a comportarse más como una moneda sensible al riesgo, vulnerable a shocks energéticos. Con las tasas proyectadas para permanecer sin cambios hasta 2027, el BCE debe equilibrar la resiliencia histórica del tipo de cambio con la nueva realidad de inflación impulsada por los precios de la energía.

Perspectivas de inflación

Revisiones al alza: Las mediciones de inflación ( HICP excluyendo tabaco ) han sido revisadas al alza desde diciembre de 2025, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo y los metales industriales .

Proyecciones: Se espera que la inflación se sitúe alrededor de 1,8% en la segunda mitad de 2026 (aproximadamente 1,9% incluyendo tabaco ).

Factores impulsores: El aumento en los costos de energía y metales industriales añadió hasta 30 puntos básicos a la compensación inflacionaria, mientras que la apreciación del euro tuvo solo un efecto moderado de contención sobre las perspectivas.

Objetivo: El Consejo de Gobierno mantiene su compromiso de llevar la inflación al objetivo del 2% en el mediano plazo.

Crecimiento económico y actividad

Resiliencia global: El crecimiento global se mantiene sólido, superando expectativas a finales de 2025 y proyectándose ligeramente por encima del 3% durante 2026 y 2027 .

Confianza en la Eurozona: La confianza en la economía europea ha sido impulsada por un importante paquete fiscal alemán anunciado en marzo de 2025 , que se espera aumente el crecimiento potencial mediante mayor inversión pública.

Desaceleración del comercio: A pesar del crecimiento general, el comercio mundial podría desacelerarse considerablemente en 2026, debido al impacto negativo de los aranceles y la incertidumbre en política económica.

Euro:

Factores de fortaleza: El euro se apreció 1% frente al dólar desde la reunión anterior , aunque este movimiento se atribuye principalmente a la debilidad del dólar provocada por riesgos específicos en EE. UU., más que a una fortaleza interna de la moneda europea.

Moneda refugio: El euro es percibido cada vez más como activo refugio , especialmente durante crisis geopolíticas o tensiones comerciales relacionadas con aranceles estadounidenses.

Impacto retrasado: El máximo efecto desinflacionario derivado de la fuerte apreciación del euro a mediados de 2025 aún no se ha alcanzado y podría desarrollarse durante los próximos tres años .

Competitividad: Se señaló que, pese a la estabilidad nominal reciente, la fortaleza persistente del euro desde principios de 2025 ha reducido la competitividad de los exportadores europeos.

Riesgos e incertidumbre

Aranceles y comercio: High policy uncertainty and the threat of global tariffs remain the primary risks to global trade growth in 2026.

Sensibilidad al tipo de cambio: La Eurozona es especialmente sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio debido a su alta dependencia del comercio internacional.

Tensiones geopolíticas: El aumento de las tensiones geopolíticas ha impulsado fuertes subidas en las acciones del sector defensa europeo, mientras que los sectores sensibles a aranceles continúan mostrando debilidad.

Trayectoria de la política monetaria