ADP más fuerte de lo esperado no logra apoyar al dólar

- El empleo ADP sorprendió al alza (63K vs 50K esperado), pero el dólar apenas reaccionó debido a la revisión negativa del dato anterior.
- El informe prepara el escenario para un NFP más débil (58K esperado) el viernes.
- Un NFP fuerte reforzaría expectativas de tasas altas por más tiempo, mientras que un dato débil podría reactivar temores de estanflación en EE.UU.
10:15 GMT – Estados Unidos, Cambio en el empleo ADP
-
Actual: 63K
-
Previsión: 50K
-
Anterior: 11K (revisado a la baja desde 22K)
El índice del dólar registró solo ganancias marginales a pesar de unos datos del mercado laboral ADP superiores a lo esperado. Aunque este tipo de sorpresa al alza suele reforzar las expectativas de una Fed más agresiva, la reacción moderada del mercado se debió a la revisión a la baja de las cifras del mes anterior, un dato que ya había generado preocupaciones sobre las condiciones del mercado laboral.
Este informe privado ahora establece un tono cauteloso de cara al Non-Farm Payrolls (NFP) del viernes, donde se espera que el crecimiento del empleo se desacelere significativamente hasta 58K, desde los 130K previos. Un nuevo dato por encima de lo esperado probablemente reforzaría la percepción del mercado de que la Reserva Federal será aún más reacia a retomar los recortes de tasas, especialmente considerando el repunte de los riesgos inflacionarios provocado por la guerra entre EE.UU. e Irán.
Por otro lado, un dato más débil podría generar dudas sobre la salud del mercado laboral estadounidense, aumentando la presión sobre la Fed y probablemente reavivando los temores de estanflación.
Fuente: xStation5
