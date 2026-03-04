El rally del dólar se frena, ¿pero por cuánto tiempo?

Las ganancias del dólar se están desacelerando tras un informe de The New York Times que sugiere que autoridades iraníes compartieron información con la CIA sobre una posible disposición a negociar. A pesar de la respuesta posterior de Irán, afirmando que no confía en Estados Unidos, que no ve fundamentos para conversaciones y que pretende continuar las operaciones militares el tiempo que sea necesario, el índice del dólar detuvo su racha de fuertes avances, retrocediendo aproximadamente 0,2% después de haber superado un máximo de tres meses

Fuente: xStation5

Más allá del efecto de “huida hacia activos refugio”, la fortaleza del dólar ha sido impulsada por un fuerte aumento en los temores inflacionarios a nivel global, lo que respalda la necesidad de mantener tasas de interés más altas en Estados Unidos. Funcionarios de la Reserva Federal ya habían adoptado un tono cada vez más hawkish incluso antes de que la inflación PCE volviera al 3%; en consecuencia, un nuevo shock petrolero provocó un rápido repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y una caída en las ya frágiles expectativas de recortes de tasas en 2026. Sin embargo, dado el tamaño de las recientes subidas y la falta de perspectivas de desescalada del conflicto, la corrección observada hoy podría ser meramente técnica y no necesariamente señalar el fin de la presión alcista sobre el dólar.

Si bien las nuevas preocupaciones inflacionarias son de carácter global, el efecto combinado de "nerviosismo inflacionario y búsqueda de refugios seguros" ha depreciado la mayoría de las monedas del G10 frente al dólar. Incluso el franco suizo experimentó una fuerte corrección. El más afectado ha sido el EUR - USD, que ha caído aproximadamente un 1,2% en lo que va del año. Fuente: XTB Research

El Banco Central Europeo (ECB) enfrenta un desafío aún mayor, ya que debe equilibrar el resurgimiento de la inflación con el riesgo real de recesión en el continente. Los precios del gas natural en Europa se duplicaron como reacción a la escalada del conflicto y a la suspensión de la producción de gas natural en Qatar. El alivio en los precios energéticos durante los últimos años fue el principal factor que permitió contener la inflación europea y contribuir al aumento observado en la actividad empresarial. Por lo tanto, un aumento sostenido en los precios del gas podría frenar la recuperación gradual de la economía europea.

A pesar de un repunte simétrico de los rendimientos a ambos lados del Atlántico, el EUR - USD se desplomó debido a la exposición de Europa a la volatilidad del precio del gas, que amenaza con anular las recientes ganancias de la actividad económica (mejoras del PIB, aumento de los PMI). Fuente: XTB Research

A pesar de una defensa exitosa del soporte técnico en 1.1600, el sentimiento en torno al par EUR - USD sigue siendo claramente bajista, como lo confirman los datos del mercado de derivados. El indicador Risk Reversal muestra una preferencia persistente por opciones put sobre call, lo que significa que los inversionistas continúan pagando una prima elevada para protegerse frente a nuevas caídas del euro durante el próximo mes. Este pesimismo refleja preocupaciones crecientes sobre la salud de la economía europea, presionada por los costos energéticos y los bajos niveles de almacenamiento de gas, factores que ponen en duda la sostenibilidad de la recuperación actual.

EUR/USD (línea blanca) vs. Risk Reversal implícito a 1 mes (línea azul, negativa). Fuente: Bloomberg Finance LP