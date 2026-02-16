Agenda macroeconómica semanal (16.02.2026)

Agenda económica internacional

El calendario combina datos clave de inflación y termómetros de actividad con resoluciones de bancos centrales, en una semana marcada inicialmente por una menor liquidez debido a feriados en Norteamérica y Asia. En EE. UU., tras un lunes sin operaciones, el pulso se reparte entre la inflación PCE, el informe del PIB, los pedidos de bienes duraderos y el dato de la UoM, reportes cruciales para reordenar las expectativas macroeconómicas. En Europa, la semana concentra la atención en los datos de inflación del Reino Unido y Alemania, reportes del mercado laboral británico y la publicación global de los PMI de febrero, que buscarán confirmar la reciente expansión y mejora del sentimiento en las principales economías. En Asia-Pacífico, con China inactiva por feriados durante toda la semana, la decisión de tasas del RBNZ y las minutas del RBA (junto a datos de empleo australianos) añadirán volatilidad a las divisas oceánicas, mientras que Japón aportará cifras clave de PIB e IPC.

Agenda económica regional

En Latinoamérica, el calendario concentra la atención inicialmente en Colombia, donde el reporte del PIB del lunes y los datos de balanza comercial e importaciones del martes servirán como termómetros clave del crecimiento y el flujo comercial para definir la fortaleza fundamental del peso (COP). Por su parte, hacia la segunda mitad de la semana el pulso se trasladará a México con la publicación de las minutas de política monetaria de Banxico el jueves, un evento crucial para calibrar las expectativas sobre futuros recortes de tasas y evaluar el diferencial de rendimientos que sostiene al peso mexicano (MXN), para finalmente cerrar el viernes con el reporte de ventas minoristas que medirá la solidez del consumo interno y la salud de la economía real frente a la volatilidad externa.

Agenda macroeconómica detallada (GMT-3)

Lunes 16 de febrero de 2026

01:30 → Japón → Producción Industrial (dic.)

07:00 → Eurozona → Producción Industrial (dic.)

10:25 → EE.UU. → Discurso de Bowman de la Reserva Federal

13:00 → Colombia → Reporte del PIB de Colombia

21:30 → Australia → Actas del RBA

todo el día → sin operaciones en EE.UU., Canadá o China

Martes 17 de febrero de 2026

04:00 → Reino Unido → Tasa de desempleo (dic.)

07:00 → Alemania → Índice de sentimiento económico ZEW

10:15 → EE. UU. → Cambio de empleo semanal ADP

10:30 → Canadá → Inflación IPC de Canadá

12:00 → Colombia → Balanza comercial

12:00 → Colombia → Importaciones YoY (dic.)

21:30 → Australia → Datos salariales de Australia

22:00 → Australia → Decisión del RBNZ

todo el día → sin operaciones en China, Taiwán, Corea del Sur

Miércoles 18 de febrero de 2026

04:00 → Reino Unido → IPC Inflación Yoy (ene.)

10:30 → EE. UU. → Pedidos de bienes duraderos Mom (dic.)

10:30 → EE. UU. → Inicio de la construcción de viviendas (nov.) (dic.)

11:15 → EE. UU. → Producción Industrial Mom (ene.)

18:40 → EE. UU. → Datos del API sobre inventarios de petróleo en EE.UU.

21:30 → Australia → Datos del mercado laboral Australiano

todo el día → sin operaciones en China

Jueves 19 de febrero de 2026

06:30 → Polonia → Datos del mercado laboral Polaco

10:30 → EE.UU → Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

12:30 → EE.UU → Datos de la EIA sobre reservas de gas en EE.UU.

12:00 → EE. UU. → Ventas de viviendas pendientes Yoy (ene.)

12:00 → México → Minutas de la reunión de Politica monetaria

14:00 → EE.UU. → Datos del DoE sobre inventarios de crudo

20:30 → Japón → Inflación IPC Yoy (ene.)

todo el día → sin operaciones en China

Viernes 20 de febrero de 2026