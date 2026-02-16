Agenda macroeconómica semanal (16.02.2026)

Agenda económica internacional
El calendario combina datos clave de inflación y termómetros de actividad con resoluciones de bancos centrales, en una semana marcada inicialmente por una menor liquidez debido a feriados en Norteamérica y Asia. En EE. UU., tras un lunes sin operaciones, el pulso se reparte entre la inflación PCE, el informe del PIB, los pedidos de bienes duraderos y el dato de la UoM, reportes cruciales para reordenar las expectativas macroeconómicas. En Europa, la semana concentra la atención en los datos de inflación del Reino Unido y Alemania, reportes del mercado laboral británico y la publicación global de los PMI de febrero, que buscarán confirmar la reciente expansión y mejora del sentimiento en las principales economías. En Asia-Pacífico, con China inactiva por feriados durante toda la semana, la decisión de tasas del RBNZ y las minutas del RBA (junto a datos de empleo australianos) añadirán volatilidad a las divisas oceánicas, mientras que Japón aportará cifras clave de PIB e IPC.
Agenda económica regional
En Latinoamérica, el calendario concentra la atención inicialmente en Colombia, donde el reporte del PIB del lunes y los datos de balanza comercial e importaciones del martes servirán como termómetros clave del crecimiento y el flujo comercial para definir la fortaleza fundamental del peso (COP). Por su parte, hacia la segunda mitad de la semana el pulso se trasladará a México con la publicación de las minutas de política monetaria de Banxico el jueves, un evento crucial para calibrar las expectativas sobre futuros recortes de tasas y evaluar el diferencial de rendimientos que sostiene al peso mexicano (MXN), para finalmente cerrar el viernes con el reporte de ventas minoristas que medirá la solidez del consumo interno y la salud de la economía real frente a la volatilidad externa.
Agenda macroeconómica detallada (GMT-3)
Lunes 16 de febrero de 2026
- 01:30 → Japón → Producción Industrial (dic.)
- 07:00 → Eurozona → Producción Industrial (dic.)
- 10:25 → EE.UU. → Discurso de Bowman de la Reserva Federal
- 13:00 → Colombia → Reporte del PIB de Colombia
- 21:30 → Australia → Actas del RBA
- todo el día → sin operaciones en EE.UU., Canadá o China
Martes 17 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → Tasa de desempleo (dic.)
- 07:00 → Alemania → Índice de sentimiento económico ZEW
- 10:15 → EE. UU. → Cambio de empleo semanal ADP
- 10:30 → Canadá → Inflación IPC de Canadá
- 12:00 → Colombia → Balanza comercial
- 12:00 → Colombia → Importaciones YoY (dic.)
- 21:30 → Australia → Datos salariales de Australia
- 22:00 → Australia → Decisión del RBNZ
- todo el día → sin operaciones en China, Taiwán, Corea del Sur
Miércoles 18 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → IPC Inflación Yoy (ene.)
- 10:30 → EE. UU. → Pedidos de bienes duraderos Mom (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Inicio de la construcción de viviendas (nov.) (dic.)
- 11:15 → EE. UU. → Producción Industrial Mom (ene.)
- 18:40 → EE. UU. → Datos del API sobre inventarios de petróleo en EE.UU.
- 21:30 → Australia → Datos del mercado laboral Australiano
- todo el día → sin operaciones en China
Jueves 19 de febrero de 2026
- 06:30 → Polonia → Datos del mercado laboral Polaco
- 10:30 → EE.UU → Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- 12:30 → EE.UU → Datos de la EIA sobre reservas de gas en EE.UU.
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de viviendas pendientes Yoy (ene.)
- 12:00 → México → Minutas de la reunión de Politica monetaria
- 14:00 → EE.UU. → Datos del DoE sobre inventarios de crudo
- 20:30 → Japón → Inflación IPC Yoy (ene.)
- todo el día → sin operaciones en China
Viernes 20 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → Ventas minoristas MoM (ene.)
- 05:30 → Alemania → PMI manufacturero de HCOB Flash (feb.)
- 06:30 → Reino Unido → Flash del PMI manufacturero global del S&P (feb.)
- 06:30 → Reino Unido → Flash del PMI de servicios globales de S&P (feb.)
- 09:00 → México → Ventas minoritas (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE (Core) MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE YoY (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral anticipada
- 10:30 → EE. UU. → Ingresos personales MoM (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Gastos personales MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Reporte del PIB de EE.UU.
- 11:45 → EE. UU. → Discurso de Bostic de la Reserva Federal
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI compuesto global del S&P Flash (feb.)
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI manufacturero global del S&P Flash (feb.)
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI de servicios global del S&P Flash (feb.)
- 12:00 → EE. UU. → Sentimiento del consumidor de Michigan final (feb.)
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de casas nuevas (nov.) (dic.)
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de casas nuevas MoM (nov.) (dic.)
- todo el día → sin operaciones en China
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.