Dólar Hoy México: se mueve cerca de 17.7 en medio de tensiones geopolíticas y volatilidad del petróleo

El dólar estadounidense se mueve en torno a los 17.70–17.80 pesos mexicanos durante la jornada del jueves 12 de marzo, reflejando un mercado cambiario que continúa condicionado por la volatilidad global y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En las primeras operaciones, el tipo de cambio llegó a situarse cerca de 17.74 pesos por dólar, manteniéndose dentro del rango observado en los últimos días.

El comportamiento del peso mexicano sigue siendo altamente sensible a los cambios en el sentimiento global de riesgo. En particular, los inversionistas continúan ajustando posiciones ante la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado fuertes movimientos en el mercado energético y episodios de demanda por activos refugio como el dólar.

El petróleo toca los 100 dólares y vuelve a tensionar a los mercados

Uno de los principales catalizadores del mercado cambiario ha sido el nuevo repunte del crudo. El precio del Brent tocó los 100 dólares por barril durante la sesión antes de ceder levemente, ubicándose en torno a los 98 dólares, mientras el WTI se sitúa cerca de los 92.5 dólares. El impulso proviene de los riesgos de interrupciones en el suministro global tras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico y las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.

Este contexto genera un entorno de mayor cautela entre los inversionistas globales. Cuando aumentan los riesgos geopolíticos, el mercado tiende a reducir exposición a monedas emergentes y a buscar refugio en el dólar, lo que explica parte de la presión observada sobre el peso mexicano en las sesiones recientes.

Datos laborales en EE.UU. confirman resiliencia del mercado de trabajo

En el plano macroeconómico, el dato más reciente disponible sobre el mercado laboral estadounidense, publicado la semana pasada con cifras al 28 de febrero, mostró 213.000 nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, por debajo de las 215.000 que esperaba el mercado. La cifra confirma que el empleo en Estados Unidos sigue mostrando resiliencia, aunque el impacto sobre el dólar ha sido limitado, ya que no altera de forma significativa las expectativas actuales sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Política interna también entra en el radar de los inversionistas

A nivel local, el mercado también ha seguido de cerca los acontecimientos políticos en México después de que la reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra el apoyo necesario en la Cámara de Diputados.

El proyecto no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, lo que representa el primer revés legislativo relevante para la agenda de reformas del nuevo gobierno. Si bien el impacto directo sobre el mercado cambiario ha sido limitado, el episodio introduce un elemento adicional de incertidumbre política que los inversionistas seguirán monitoreando.

Análisis técnico

USDMXN

Fuente: xStation.

En este USD/MXN en 15 minutos se ve un mercado que viene recuperándose después de apoyarse varias veces en la zona de demanda cerca de 17.69, marcada abajo en naranja. Desde ahí el precio reaccionó con fuerza y rompió hacia arriba, apoyándose en las medias móviles: primero recuperó la EMA 20 (naranja) y luego se mantuvo por encima de la EMA 50 (azul), lo que ayudó a sostener el impulso. Esa subida llevó al precio hasta la zona de oferta cerca de 17.86, marcada arriba, donde el mercado frenó y comenzó a moverse más lateralmente. Ese nivel coincide además con una resistencia clara marcada en el gráfico.

Ahora el precio se mantiene justo debajo de esa resistencia, alrededor de 17.84–17.85, con las medias aún apuntando ligeramente al alza. Si el mercado lograra romper y sostenerse sobre 17.86, podría abrir espacio para una extensión del movimiento alcista. Pero si esa zona vuelve a actuar como techo, no sería raro ver una corrección hacia niveles más bajos, primero hacia la zona media y eventualmente otra vez hacia el soporte cercano a 17.69. El RSI se mantiene cerca de la zona media-alta, mostrando cierto impulso comprador, mientras el ADX sigue bajo, lo que sugiere que el movimiento existe, pero todavía no con una tendencia demasiado fuerte.



