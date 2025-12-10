Amazon refuerza su apuesta por India con una inversión de 35.000 millones de dólares hasta 2030

India continúa siendo un mercado estratégico de alto crecimiento para gigantes tecnológicos pese a la fuerte competencia y los desafíos regulatorios.

Amazon aumentará su inversión en India a 35.000 millones de dólares , destinados a IA, logística y computación en la nube.

Amazon.com Inc. anunció que elevará su inversión total en India a 35.000 millones de dólares para 2030, reforzando su compromiso con uno de los mercados emergentes más relevantes del mundo. La compañía detalló que este monto se destinará a fortalecer negocios clave que abarcan desde el comercio rápido hasta la computación en la nube, con un énfasis particular en inteligencia artificial e infraestructura logística.

El anuncio se produjo el miércoles a través de un comunicado oficial, donde Amazon destacó que esta ampliación de inversiones permitirá crear un millón de empleos adicionales en India durante los próximos años. El país, actualmente la nación más poblada del planeta, se mantiene como un territorio de gran dinamismo para gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon y Google (de Alphabet Inc.), pese a desafíos regulatorios y a la creciente competencia de actores locales.

En el segmento del comercio rápido, Amazon busca mantener su posición frente a rivales como Flipkart, respaldada por Walmart Inc., así como Blinkit (de Eternal Ltd.), Instamart (de Swiggy Ltd.) y Zepto, compañías que han liderado el modelo de entregas casi instantáneas, muy popular entre los consumidores indios.

Amit Agarwal, director de mercados emergentes de Amazon, afirmó:

"Estamos entusiasmados de seguir siendo un catalizador para el crecimiento de la India, mientras democratizamos el acceso a la IA para millones de indios".

Antes de este anuncio, Amazon ya había revelado planes para invertir 15.000 millones de dólares adicionales en India para 2030. Dentro de ese monto se incluían 12.700 millones de dólares destinados a ampliar la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en el país, impulsados por la creciente demanda de servicios en la nube.

Como parte de sus nuevos objetivos estratégicos, Amazon también pretende cuadruplicar las exportaciones de comercio electrónico de India, alcanzando los 80.000 millones de dólares para 2030, fortaleciendo así la presencia global de pequeñas y medianas empresas indias.

El anuncio consolida a India como un eje central en la estrategia global de Amazon. La apuesta por la IA, la expansión de AWS y el impulso al ecosistema de exportaciones posicionan a la compañía para competir en un mercado cada vez más dinámico y altamente digitalizado. Para India, la inversión significa nuevas oportunidades de empleo, desarrollo tecnológico y expansión comercial.