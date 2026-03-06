Leer más
Boeing sube tras noticias de un posible gran pedido del 737 MAX desde China

  • Boeing sube más de 2,5% tras reportes de un posible pedido masivo desde China.
  • Las conversaciones contemplan hasta 500 aviones 737 MAX, lo que sería uno de los mayores acuerdos recientes.
  • El pedido podría fortalecer significativamente la cartera de pedidos de Boeing.
  • El acuerdo también podría formar parte de una mejora en las relaciones económicas entre EE. UU. y China.

Las acciones de Boeing (BA.US) suben más de 2,5% después de que Financial Times informara que la compañía está en conversaciones con China para un pedido de 500 aviones Boeing 737 MAX.

El pedido podría formar parte de una relación económica más amplia entre Estados Unidos y China y tendría el potencial de aportar un fuerte impulso al backlog de pedidos de Boeing.


Fuente: xStation5

10 de marzo de 2026, 11:20

