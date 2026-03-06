Boeing sube tras noticias de un posible gran pedido del 737 MAX desde China

Conclusiones clave Boeing sube más de 2,5% tras reportes de un posible pedido masivo desde China.

Las acciones de Boeing (BA.US) suben más de 2,5% después de que Financial Times informara que la compañía está en conversaciones con China para un pedido de 500 aviones Boeing 737 MAX. El pedido podría formar parte de una relación económica más amplia entre Estados Unidos y China y tendría el potencial de aportar un fuerte impulso al backlog de pedidos de Boeing.

Fuente: xStation5

