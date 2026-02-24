AMD sube 14% tras megaacuerdo de IA con Meta Platforms

Meta Platforms (META.US) anunció un programa a cinco años para comprar infraestructura de inteligencia artificial basada en AMD por un total de 6 gigavatios, que comenzaría en el segundo semestre de 2026. Este es uno de los mayores acuerdos de infraestructura de IA del ciclo actual de capex y una confirmación relevante de que Advanced Micro Devices está ingresando al grupo “tier-1” de proveedores de hyperscalers junto a Nvidia. Las acciones de AMD suben más de 14% en el premercado estadounidense tras el titular. En las últimas semanas, las compañías que se benefician de la construcción de infraestructura de IA han superado claramente al segmento de software.

Tras el acuerdo, Meta se comprometió a comprar más de USD 100.000 millones en cómputo de IA a AMD, asegurando hasta 6 GW de capacidad por cinco años y potencialmente construyendo una participación cercana al 10% en AMD. El acuerdo fortalece la posición de AMD frente a Nvidia en el mercado de chips de IA en rápida expansión e incluye chips de IA personalizados, además de warrants de acciones vinculados al desempeño futuro del precio de AMD. Esto forma parte de la estrategia más amplia de IA de Mark Zuckerberg en el cual Meta está expandiendo rápidamente la capacidad de centros de datos y diversificando proveedores, con gasto en infraestructura de IA que podría alcanzar hasta USD 135.000 millones este año.

AMD emerge como un beneficiario relevante de la IA

Según la CEO de AMD, Lisa Su, se espera que el valor total de la serie de transacciones ascienda a “decenas de miles de millones” de dólares por gigavatio, lo que implica que el capex multianual de Meta para este programa específico podría ubicarse en decenas de miles de millones, o potencialmente por encima de USD 100.000 millones, dependiendo de la configuración final y la mezcla de hardware.

La estructura del acuerdo va más allá de un contrato de suministro estándar: Meta recibirá warrants para comprar 160 millones de acciones de AMD, que se consolidarán por etapas sujetas a hitos del proyecto y condiciones vinculadas al precio de la acción. De ejercerse, estos warrants podrían convertir a Meta en un accionista relevante, lo que refuerza que ambas partes están posicionando la relación como una alianza estratégica de largo plazo.

Los mercados reaccionaron de inmediato y de forma positiva, con AMD disparándose en el premercado. El movimiento refleja expectativas de un "salto" material en ingresos ligados a IA y una mejora en la credibilidad de AMD en el segmento de aceleradores. Las acciones de Meta subieron solo de forma moderada, lo que sugiere que los inversionistas ven el acuerdo como consistente con su estrategia previamente comunicada de escalamiento de cómputo, más que como un aumento inesperado del riesgo.

La lógica de Meta es clara, los componentes serán personalizados a sus necesidades y la compañía ganará influencia sobre la hoja de ruta y el diseño de futuras generaciones de chips. Desde la perspectiva de costo total de propiedad y eficiencia de inferencia, este modelo de “codiseño” puede ser clave para optimizar consumo energético y el costo por token/tarea.

Comentarios de Santosh Janardhan, responsable de Infraestructura Global de Meta, indican que el hardware de AMD se destinaría principalmente a inferencia (la fase de despliegue de modelos entrenados en producción). Es un ámbito donde la alta eficiencia energética y la disponibilidad predecible de capacidad suelen importar más que el rendimiento máximo en entrenamiento.

Meta reafirma un enfoque de múltiples proveedores: continuará desarrollando chips propios, mantendrá compras a Nvidia y sumará AMD a la combinación. En la práctica, esto señala que los hyperscalers tratan los aceleradores como un recurso estratégico y no como un commodity, y están diversificando activamente el riesgo de cadena de suministro y dependencia de proveedores.

Para AMD, esto no solo es volumen, sino también un punto de inflexión reputacional. Meta ya es su segundo mayor cliente y el nuevo acuerdo podría convertirse en un motor relevante de crecimiento en los próximos años. Dada la escala de AMD (alrededor de USD 34.600 millones de ingresos el año pasado), incluso decenas bajas de miles de millones de ventas anuales adicionales durante el horizonte de despliegue alterarían de forma material la trayectoria de AMD en el mercado de aceleradores.

En conjunto, la estructura y la magnitud de la alianza sugieren que Meta y AMD están respaldando un escenario en el que la monetización de IA por parte de hyperscalers se traduzca en un superciclo multianual de inversión, pese al debate creciente sobre el riesgo de una "burbuja" de capex en IA.

AMD.US (D1)

Las acciones de AMD han caído cerca de 25% desde máximos y ahora testean la zona de USD 191 (EMA200). El acuerdo con Meta parece aportar alivio en el corto plazo y ayuda a reanclar la acción a una tendencia alcista respaldada por fundamentos.

Fuente: xStation5