¿Escasez de memoria hasta 2030? El repunte impulsado por la demanda podría durar más de lo previsto.

El mercado global de memoria de semiconductores está entrando en una nueva fase de escasez estructural de largo plazo, que podría extenderse hasta 2030. Esta es la visión del presidente de SK Hynix, Chey Tae-won, quien destacó que la creciente demanda de DRAM y HBM, impulsada principalmente por la inteligencia artificial y los hyperscalers, supera ampliamente la capacidad de producción de los principales fabricantes. Esto sugiere que el mercado no enfrenta fluctuaciones temporales, sino una escasez estructural de componentes clave para centros de datos e infraestructura informática más desarollada .

Beneficiarios directos: Micron, Samsung y SK Hynix

En la práctica, compañías como Micron Technology, Samsung Electronics y SK Hynix se encuentran en una posición especialmente favorable.La demanda de memoria es tan elevada que sus carteras de pedidos permanecen llenas, y las perspectivas para los próximos trimestres son muy sólidas. Mañana, el mercado espera que los próximos resultados trimestrales de Micron confirmen un fuerte crecimiento de ingresos y márgenes récord en el segmento de memoria para inteligencia artificial, lo que reforzaría la narrativa de un boom tecnológico sustentado en una demanda excepcionalmente alta de memoria.

Liderazgo de Samsung y SK Hynix

Samsung, como líder global en producción de DRAM, está capitalizando esta tendencia mediante un equilibrio entre el segmento de consumo y la memoria HBM para IA, lo que le permite beneficiarse del alza de precios y mantener relaciones sólidas con sus principales clientes. Por su parte, SK Hynix, proveedor de memoria HBM para compañías como Nvidia, también se beneficia de esta dinámica. Sus capacidades productivas están completamente utilizadas, y la demanda por productos premium se mantiene en niveles elevados. Las tres compañías operan así con alta visibilidad en ingresos, estabilidad y previsibilidad en sus resultados financieros.

Un pilar clave del ecosistema tecnológico

El auge actual del sector de memoria demuestra que el ecosistema tecnológico global se apoya en fundamentos excepcionalmente sólidos. El acceso a memoria es un elemento central para el desarrollo de infraestructura digital, servicios en la nube e inteligencia artificial, lo que asegura ingresos estables, expansión de márgenes y revisiones al alza en expectativas. A largo plazo, el boom impulsado por DRAM y HBM muestra bases sólidas. El mercado continúa siendo altamente demandante de memoria, y empresas como Micron, Samsung y SK Hynix enfrentan el futuro con confianza en la continuidad de la demanda.

La combinación de carteras de pedidos completas, márgenes elevados y crecimiento sostenido de ingresos posiciona al sector como uno de los más atractivos dentro del mercado tecnológico.





Fuente: xStation5





Fuente: xStation5