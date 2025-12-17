Amenaza de bloqueos de agricultores y transportistas en México

El USDMXN avanza 0,2% en la jornada, moviéndose entre 17,96 y 18,02, en un día sin publicaciones macro en México. Esa ausencia de datos deja al tipo de cambio más “sensible” a titulares y a la percepción de riesgo: cuando no hay cifras que reanclen expectativas (inflación, actividad, Banxico), el mercado suele reaccionar más rápido a shocks idiosincráticos y a cambios en el tono del dólar global, aunque el movimiento inicial parezca pequeño.

Esta dinámica suele amplificar el rol de los catalizadores intradía: con menos “anclas” informativas, el mercado tiende a ajustar precios con mayor velocidad ante cualquier cambio en narrativa, ya sea doméstica o externa, incluso si el rango de movimiento todavía luce acotado.

Catalizador local: tensión por amenaza de bloqueos en temporada alta

El principal catalizador local hoy es el aumento de tensión por la amenaza de bloqueos de agricultores y transportistas, con énfasis en carreteras, casetas y aduanas en plena temporada alta. En FX, esto opera como un “impuesto de incertidumbre” de corto plazo: no necesariamente porque el bloqueo ya esté ocurriendo, sino porque el mercado empieza a precificar la probabilidad de disrupciones.

Si se interrumpe el tránsito en nodos clave, el riesgo pasa por tres canales:

Logística y abastecimiento: retrasos y mayores costos

(1) Logística y abastecimiento (retrasos, desabasto puntual, mayores costos de transporte). En el margen, cualquier fricción en rutas críticas puede trasladarse a costos operativos, afectar tiempos de entrega y elevar la incertidumbre sobre la continuidad del flujo de mercancías.

Presión en precios: percepción de inflación por costos

(2) Presión en precios en bienes sensibles a distribución (alimentos y combustibles) que puede elevar la percepción de inflación por costos. Aun cuando el shock sea transitorio, el mercado suele reaccionar a la posibilidad de que se “ensucie” la lectura de precios por factores logísticos.

Sentimiento y flujos: reducción táctica de exposición a MXN

(3) Sentimiento y flujos: en episodios de ruido social, algunos participantes tienden a reducir exposición táctica a MXN, buscando refugio en USD hasta que se aclare el escenario. En estos episodios, la reacción del mercado no siempre requiere confirmación de un bloqueo efectivo: basta con que aumente la probabilidad percibida para que el precio incorpore una prima de riesgo.

Por qué el timing de diciembre vuelve el riesgo “no lineal”

Además, el timing importa: diciembre concentra movilidad de personas y mercancías, por lo que una amenaza de paro/bloqueo tiene un impacto “no lineal” en expectativas. Aun si el efecto económico final fuese acotado, el mercado suele castigar más los riesgos que afecten cadenas de suministro y operación aduanera, porque pueden traducirse rápidamente en volatilidad intradía.

En ese contexto, la comunicación de Segob y la evolución de las mesas de diálogo se vuelven un driver de corto plazo: acuerdos creíbles tienden a descomprimir la prima de riesgo; escalamiento (o bloqueos efectivos) suele empujar al USDMXN a testear techos recientes. Es decir, el mercado no solo reacciona al hecho consumado, sino también a la credibilidad del proceso de negociación y a la probabilidad de que la situación escale o se desactive.

Frente externo: el dólar, Waller y el CPI pendiente como condicionantes

En el frente externo, el dólar también está jugando su parte. Los comentarios dovish de Christopher Waller abren la puerta a recortes graduales en 2026, pero el mercado está condicionado por el CPI pendiente: si la inflación en EE. UU. no cede como se espera, el “dólar de tasa” puede revalidarse, complicando al MXN incluso sin noticias locales.

Así, el peso mexicano hoy queda atrapado entre dos fuerzas: un USD que puede fortalecerse por datos/expectativas de Fed y un riesgo doméstico que, por ahora, actúa como sesgo defensivo más que como shock de gran magnitud. Esta combinación tiende a sostener un comportamiento más táctico, donde el mercado evalúa rápidamente si predominan los factores de tasa global o la prima de riesgo local.

Análisis técnico USDMXN: pivote 18,00 y niveles que definen el sesgo de corto plazo

En el análisis técnico (M30), el precio ronda 18,0156 y se ubica ligeramente sobre la SMA200 (~18,0016), una señal de que el mercado intenta cambiar el “piso” del rango. La SMA50 (~17,9675) queda como soporte dinámico inmediato, mientras el RSI (~68,7) se aproxima a sobrecompra, sugiriendo que la subida podría requerir consolidación antes de extenderse.

Resistencias y soportes a monitorear

Resistencias: 18,0768 y luego 18,1534 .

Soportes: 17,9347 y 17,8492.

Mientras el par sostenga 18,00, el sesgo de muy corto plazo favorece continuidad alcista; una vuelta sostenida bajo ese nivel devolvería al mercado a dinámica de rango y aliviaría presión sobre el MXN. En ese sentido, el comportamiento alrededor de 18,00 funciona como termómetro: sostenerlo sugiere que el mercado intenta consolidar un nuevo piso; perderlo reabre la lectura de lateralidad y reduce el impulso inmediato del avance.

