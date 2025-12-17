El IPSA profundiza su corrección por tercer día: toma de utilidades y presión externa

La debilidad de Wall Street , la cautela previa al IPC de Estados Unidos y tensiones regionales elevan la aversión al riesgo; en Chile, el dólar en Chile sube cerca de 0,2% , reforzando un sesgo defensivo.

El recorte de tasa del Banco Central de Chile ya fue descontado, pero el IPoM de diciembre elevó la estimación de tasa neutral , empujando al alza las tasas swap y moderando el impulso para la renta variable.

El IPSA cae cerca de 0,5% intradía este 17 de diciembre de 2025 , completando tres jornadas consecutivas a la baja por toma de utilidades tras el rally post electoral.

El IPSA profundiza su corrección este 17 de diciembre de 2025, con una caída cercana a 0,5% intradía, acumulando su tercera jornada consecutiva a la baja tras el impulso inicial posterior a las elecciones presidenciales. El movimiento confirma que el mercado local entró en una fase de toma de utilidades, luego de haber anticipado y descontado en precios la victoria de José Antonio Kast, en un contexto donde el apetito por riesgo global se ha deteriorado.

La lectura implícita es que el rally asociado a la sorpresa —o a la confirmación— electoral ya habría sido, en buena parte, internalizado por el mercado. En ese escenario, el índice comienza a responder más a la consolidación de precios, a la rotación de portafolios y a la necesidad de validar fundamentos y expectativas con señales concretas.

Macro local: el recorte del Banco Central ya fue procesado, pero el IPoM añadió un matiz

En el plano macroeconómico local, el catalizador monetario ya fue procesado. El Banco Central de Chile recortó la tasa de interés, en línea con las expectativas, y señaló que la inflación convergería antes a la meta. No obstante, el IPoM de diciembre introdujo un matiz relevante al elevar la estimación de la tasa neutral, lo que provocó un ajuste al alza en las tasas swap y limitó el impacto positivo del recorte sobre la renta variable.

Este mensaje mixto —más expansivo en el corto plazo, pero menos laxo estructuralmente— contribuyó a enfriar el entusiasmo del mercado accionario. En la práctica, el recorte entrega soporte en el margen, pero el cambio en la tasa neutral recalibra el “piso” estructural de tasas y obliga a revaluar valoraciones y primas de riesgo, especialmente en un índice que venía de un tramo alcista importante.

Política: del “premio” electoral a la exigencia de gobernabilidad y señales concretas

Desde el ángulo político, el mercado continúa transitando desde la reacción electoral hacia una evaluación más fina del nuevo escenario. Si bien la victoria de Kast fue interpretada por analistas internacionales como un resultado que reduce el riesgo de deterioro institucional y mejora la visibilidad para la inversión, ese premio político parece estar mayormente reflejado tras un año con retornos elevados para el índice.

A partir de ahora, los inversionistas exigirán señales concretas de gobernabilidad, definición del gabinete económico y capacidad de avanzar en reformas pro-crecimiento para sostener nuevas alzas. En otras palabras, el mercado se desplaza desde la narrativa hacia la ejecución: el foco pasa a ser la claridad del equipo económico, la coordinación política y la credibilidad de una agenda que logre sostener expectativas de inversión y expansión.

Contexto externo: caídas en Wall Street, cautela por IPC de EE. UU. y tensiones regionales

El contexto externo ha sido un factor clave en la presión reciente. Wall Street opera con pérdidas, lideradas por el sector tecnológico, en un entorno de mayor cautela previo al IPC de Estados Unidos y tras datos laborales que apuntan a una moderación de la actividad. A esto se suman tensiones geopolíticas en América Latina, particularmente por la escalada entre EE. UU. y Venezuela, lo que ha elevado la aversión al riesgo regional.

En Chile, el dólar en Chile sube cerca de 0,2%, reforzando el sesgo defensivo de los flujos hacia activos locales. En sesiones donde el apetito por riesgo se enfría, el ajuste suele reflejarse tanto en la renta variable como en el comportamiento del tipo de cambio, especialmente cuando el mercado global entra en modo de cautela antes de publicaciones relevantes.

Análisis técnico del MSCI Chile: consolidación correctiva con estructura alcista de fondo

Desde el análisis técnico en gráfico diario, el MSCI Chile se encuentra en una fase de consolidación correctiva tras una tendencia alcista prolongada. El índice retrocede desde zonas cercanas a máximos históricos, pero aún se mantiene por encima de medias móviles relevantes (SMA50 y SMA200), preservando la estructura alcista de fondo.

La pérdida de momentum sugiere un escenario de ajuste lateral o corrección acotada en el corto plazo, donde la defensa de soportes clave será determinante para que el movimiento actual siga siendo una pausa técnica y no un cambio de tendencia. En este marco, el mercado parece estar “enfriando” tras el tramo post electoral, con el comportamiento de los flujos y la reacción a factores externos actuando como guía del ritmo de la corrección.

