🔴Conéctate al seminario de análisis del DATO NFP de EE.UU a las 8:15 AM (GMT-4) El informe de empleo (Non-Farm Payrolls) es el principal termómetro del mercado laboral estadounidense – y puede marcar el rumbo de la próxima decisión de la Reserva Federal. Hoy, a las 8h15 (GMT -4), estaremos en VIVO siguiendo la publicación, la reacción del mercado y el impacto sobre el dólar, las bolsas y las tasas. En julio, la creación de empleos quedó corta (+73K vs. 110K esperados), mientras que los salarios sorprendieron al subir hasta 3,9%.

Si el mercado laboral sigue mostrando debilidad, el dólar podría perder fuerza ante la expectativa de recortes de tasas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil _______ 📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.