Análisis del oro: tres gráficos clave para entender su tendencia

El oro intenta recuperar terreno hacia la zona de 4.497, en una sesión donde la moderación en la venta de bonos permitió cierto alivio para los activos de riesgo. El metal sigue condicionado por el repunte de la inflación, el aumento de los rendimientos reales y la expectativa de que los bancos centrales mantengan una postura más restrictiva por más tiempo.

Oro y bonos: el rendimiento real sigue siendo la variable clave

El precio del oro continúa reaccionando con alta sensibilidad al mercado de bonos. La presión bajista reciente estuvo asociada al repunte de los rendimientos, ya que tasas reales más altas elevan el costo de oportunidad de mantener un activo que no paga cupón. Sin embargo, la recuperación parcial de los bonos durante la jornada ayudó a estabilizar al metal, permitiendo un rebote desde mínimos recientes.

Mientras los rendimientos sigan siendo la métrica dominante, el oro necesitará señales de alivio en tasas para sostener una recuperación más amplia. Si el mercado vuelve a descontar bancos centrales más restrictivos por el impacto inflacionario de la guerra, el metal podría encontrar resistencia en los próximos intentos de rebote.



Fuente: xStation5

Oro y Dólar: Relación inversa

El fortalecimiento reciente del dólar ha limitado la recuperación del metal, pero una corrección del dólar, especialmente si se reduce parte del riesgo geopolítico, podría abrir espacio para un rebote más consistente.

La brecha entre ambos activos se ha ampliado en los últimos días, lo que sugiere que el oro no solo está respondiendo al dólar, sino también a tasas reales y sentimiento de mercado. Aun así, un dólar más débil sería una señal favorable para el precio del oro en el corto plazo.



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Oro y Bitcoin: Mejora el apetito por riesgo

Se observa una recuperación del oro en línea con bitcoin, esto muestra que el cambio en el sentimiento de la sesión también favoreció activos de mayor beta. Aunque el oro mantiene su rol defensivo, en este tramo está reaccionando más como activo sensible a liquidez y tasas que como refugio puro.



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