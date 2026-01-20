Análisis del USD (USDJPY)

El USD sigue mostrando debilidad

El dólar vuelve a perder tracción y no lo hace por una cuestión técnica aislada, sino por una combinación peligrosa de geopolítica, pérdida de confianza y flujos que cuestionan la sobreexposición global a Estados Unidos. La reaparición de la narrativa “vender EEUU” está teniendo ya una traducción clara en el mercado de divisas.

El índice dólar cae por segundo día consecutivo y perfora niveles relevantes, mientras el euro y la libra avanzan pese a los riesgos de aranceles. La clave del movimiento es que el mercado está castigando credibilidad, estabilidad institucional y previsibilidad política en Estados Unidos. Cuando el capital duda del “activo refugio por defecto”, el ajuste suele ser rápido y desordenado.

Desde el punto de vista de trading, el par que confirma esta rotación es el USDJPY. Tras un intento fallido de ruptura alcista en 158.288, el precio giró con violencia. Ese falso breakout activó liquidaciones agresivas, y la ruptura de 157.843 confirma que no es un simple retroceso, sino ventas de dólar bien organizadas.

Este tipo de movimiento en USDJPY es especialmente revelador. El yen actúa como termómetro de aversión al riesgo y desconfianza sistémica. Cuando el dólar cae frente al yen tras un falso máximo, suele marcar el inicio de un reajuste más amplio. El escenario favorece buscar retrocesos bajistas para vender, no perseguir el precio.

La lectura va más allá del USDJPY. Vemos subidas del oro, fortalecimiento del franco suizo, caídas de la renta variable estadounidense y presión al alza en los rendimientos del Tesoro, todo coherente con una reducción de exposición a activos en dólares. Si USDJPY confirma debilidad, aumenta la probabilidad de continuidad en otros pares.

En este contexto, EURUSD y GBPUSD empiezan a tener sentido desde el lado largo, no por fe, sino esperando retrocesos ordenados que confirmen que el flujo de salida del dólar no es puntual. Los flujos de desdolarización pesan más que los miedos macro de segundo orden.

En resumen, el dólar está siendo vendido no por un deterioro económico repentino, sino por un entorno de mayor incertidumbre política, tensiones comerciales y menor confianza institucional. El falso máximo en USDJPY y la ruptura bajista son una señal técnica clave. Si se confirma, abre la puerta a seguir trabajando ventas de dólar, primero frente al yen y después frente a EUR y GBP. Aquí manda el flujo, y el flujo está saliendo del dólar.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

