Resumen diario: Datos débiles en EE.UU. arrastran a los mercados; nueva presión sobre los metales preciosos

- Los débiles datos de consumo en EE.UU. reavivan los temores sobre el crecimiento y presionan a los mercados globales, mientras los metales preciosos, criptomonedas y materias primas vuelven a caer. En contraste, Datadog destaca por la solidez de sus resultados y previsiones, frente a una reacción más fría del mercado a los números de Coca-Cola.
- Los débiles datos de consumo en EE.UU. reavivan los temores sobre el crecimiento y presionan a los mercados globales, mientras los metales preciosos, criptomonedas y materias primas vuelven a caer. En contraste, Datadog destaca por la solidez de sus resultados y previsiones, frente a una reacción más fría del mercado a los números de Coca-Cola.
La sesión en Wall Street transcurre con sentimiento mixto. Al momento de redactar este resumen, solo el Dow Jones registra un avance marginal, con una subida cercana al 0,1%, mientras que el S&P 500 retrocede alrededor de 0,1% y el Nasdaq 100 cae cerca de 0,3%.
En Europa, el tono fue claramente negativo, con la mayoría de los índices cerrando en terreno bajista. El DAX alemán cedió más de 0,1%, el FTSE 100 británico retrocedió más de 0,3% y el IBEX 35 español cayó un 0,4%. El CAC 40 francés fue el índice con mejor desempeño, registrando apenas un avance simbólico.
Las ventas minoristas de EE.UU. correspondientes a diciembre resultaron especialmente débiles, situándose en 0,0% mensual, tanto en el dato general como en el indicador que excluye automóviles (el mercado esperaba +0,4%). Estas cifras quedaron muy por debajo de las expectativas, decepcionando claramente a los inversores y reavivando las dudas sobre la solidez del consumidor estadounidense. Datos tan débiles apuntan a una desaceleración del consumo, lo que podría afectar negativamente las perspectivas de crecimiento económico en los próximos meses.
En el mercado de divisas, los movimientos más destacados se observan en el par USD - JPY, donde el yen se fortalece frente al dólar tras la victoria del bloque político de la primera ministra Takaichi.
El sentimiento negativo domina el mercado de metales preciosos. El oro cae cerca de 1% y se mantiene en torno a los USD 5.000 por onza, mientras que la plata retrocede más de 3%, poniendo a prueba el nivel de USD 80 por onza. El paladio y el platino muestran un comportamiento similar, con pérdidas cercanas al 1,6%.
También se observa una clara liquidación en el mercado de criptomonedas, donde los principales activos continúan bajo fuerte presión. Bitcoin cae alrededor de 2%, perforando el nivel de USD 69.000, mientras que Ethereum registra una caída aún más pronunciada, cercana al 5%, hasta la zona de USD 2.000.
El mercado de materias primas también opera bajo presión. Los contratos de petróleo Brent retroceden cerca de 0,4%, mientras que el WTI cae aproximadamente 0,6%. Los contratos de gas natural (NATGAS) también continúan debilitándose, con una caída cercana al 0,2%.
En el frente corporativo, Coca-Cola presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que, si bien mostraron un beneficio por acción superior a lo esperado y un crecimiento en los volúmenes de venta, decepcionaron en ingresos, que se ubicaron por debajo de las previsiones del mercado. Además, la compañía anunció un crecimiento moderado de ventas para 2026 y un cambio en la posición de CEO.
Por su parte, Datadog publicó resultados muy sólidos para el cuarto trimestre de 2025, con ingresos creciendo cerca de un 29% interanual, hasta USD 953 millones, y un beneficio por acción superior a las expectativas, reafirmando su fuerte posicionamiento en los segmentos de nube e inteligencia artificial. La compañía también presentó previsiones positivas para 2026, anticipando un nuevo año de crecimiento en ingresos.
La bolsa hoy: El sector tecnológico hunde los mercados asiáticos
Previa IPC de EE. UU.
Resumen diario: La plata se desploma 9%: índices, criptomonedas y metales preciosos bajo presión
Bolsa de Argentina cae casi 5% pese a aprobación de reforma laboral de Milei
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.