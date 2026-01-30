Análisis EURUSD

El EURUSD ha entrado en una fase especialmente interesante porque, por primera vez en mucho tiempo, el ruido político, monetario y de mercado empieza a alinearse con lo que el precio ya venía insinuando desde hace semanas. No es un movimiento aislado ni una simple reacción a un titular puntual. Es la consecuencia de un enero que ha dejado al descubierto una debilidad estructural del dólar y, al mismo tiempo, ha obligado a los bancos centrales y a los inversionistas a replantearse demasiadas certezas que hasta hace poco parecían intocables.

El punto de partida es claro. El dólar llega al final de mes cerca de mínimos de cuatro años, firmando su peor arranque de ejercicio desde 2018. No se trata solo de un tema de tasas de interés. La Reserva Federal ha mantenido las tasas estables, sí, pero el mercado ya no mira únicamente la curva de tasas. Mira la credibilidad institucional, la coherencia del mensaje y, sobre todo, la independencia del banco central. Y ahí es donde el terreno se ha vuelto resbaladizo.

Es cierto que la posible nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal ha actuado como catalizador a corto plazo, para el dólar, haciendo que el EURUSD retroceda. Warsh es visto como menos radical que otras opciones, partidario de tasas más bajas pero también defensor de un balance más reducido. Traducido al lenguaje del mercado: menos liquidez estructural. Esa combinación ha provocado una reacción inmediata en bonos, dólar y renta variable. Los rendimientos han repuntado, el dólar ha tenido un rebote técnico y los activos de riesgo han mostrado incomodidad. Pero ese rebote del dólar, por ahora, huele más a reflejo que a cambio de tendencia. Veremos cómo sigue reaccionando el EURUSD a corto plazo y dónde encuentra el suelo.



Reacción del euro

De hecho, el propio mensaje desde la Casa Blanca y el Tesoro ha sido contradictorio. Trump ha restado importancia a la caída del dólar diciendo que “es genial”, mientras que Scott Bessent ha insistido en que “mantienen una política de dólar fuerte” y ha negado cualquier tipo de intervención. El problema es que el mercado ya no se queda solo con las palabras. Observa el contexto. Y el contexto es un Estados Unidos con tensiones internas, con amenazas geopolíticas abiertas, Irán vuelve a estar en el foco, y con un orden monetario global cada vez más fragmentado.

En ese escenario, el euro se ha visto empujado al alza casi por descarte. No porque la economía europea esté atravesando un momento brillante, sino porque el dólar está dejando de ser el refugio automático. El euro ha superado niveles que no tocaba desde 2021, acercándose a la zona de 1,20, algo que empieza a incomodar seriamente al Banco Central Europeo. En Frankfurt saben que una moneda demasiado fuerte es un problema en un entorno de inflación ya de por sí débil. Un euro apreciándose con fuerza amenaza con empujar aún más abajo los precios y complicar cualquier intento de normalización monetaria.



Análisis Técnico

Desde el punto de vista técnico, todo este contexto macro ha quedado reflejado de forma bastante limpia en el gráfico diario. En gráfico diario, el EURUSD ha roto una resistencia relevante que llevaba meses actuando como techo. No fue una ruptura explosiva, pero sí consistente, con cierres claros por encima y sin un rechazo inmediato. Eso, en términos de estructura, es importante. El mercado ha aceptado precios más altos.

Tras esa ruptura, lo normal no es que el precio siga subiendo en línea recta. Y ahí es donde entra el gráfico horario, que ahora mismo está contando una historia distinta, más pausada y mucho más interesante desde el punto de vista operativo. El par está dando señales de intentar construir un suelo de corto plazo, descargando parte de la sobrecompra generada en el tramo anterior. No hay pánico vendedor ni una reversión clara. Hay duda, consolidación y tanteo.

La zona de 1.1980 se ha convertido en el nivel clave de corto plazo. No por casualidad.



Fuente: xStation5

Fuente: xStation5



Es un nivel que concentra memoria de mercado, donde el precio ha reaccionado a corto plazo. Si el EURUSD es capaz de romper y consolidar por encima de 1.1980, el escenario más probable es un nuevo ataque a la zona de 1.2078, que ya no sería solo un objetivo técnico, sino una prueba directa para el BCE y para el propio mercado.

Ese movimiento tendría sentido dentro del entorno actual. Un dólar que sigue bajo presión estructural, un mercado que descuenta recortes de tasas más adelante, un flujo constante hacia activos refugio como el oro y una creciente percepción de que la política estadounidense introduce más volatilidad de la que el sistema financiero global puede absorber sin ajustes.

Ahora bien, conviene no perder la perspectiva. Este no es un mercado para anticiparse sin confirmaciones. El EURUSD está fuerte, sí, pero también está en una zona donde cualquier titular puede provocar movimientos bruscos. Datos de empleo en Estados Unidos, resultados de megacaps, decisiones del BCE o cualquier escalada geopolítica pueden alterar el equilibrio rápidamente. Por eso, la clave no está en adivinar, sino en reaccionar.

Mientras el precio siga mostrando intención de sostenerse y mientras no pierda de forma clara la estructura de mínimos crecientes en gráfico horario, el sesgo sigue siendo alcista. La ruptura de 1.1980 sería una señal clara de que el mercado quiere seguir explorando niveles superiores. Si, por el contrario, el precio falla ahí y vuelve a meterse con fuerza por debajo, estaríamos probablemente ante una fase de consolidación más amplia antes de cualquier nuevo intento.

En el fondo, el EURUSD está actuando como termómetro de algo mucho más grande. No es solo un cruce de divisas. Es el reflejo de un sistema en transición, de un dólar cuestionado, de bancos centrales bajo presión política y de inversionistas que empiezan a diversificar riesgos de una forma que no veíamos desde hace años. El precio lo sabe antes que nadie.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

