Los resultados del segundo trimestre de SQM (SQM.US) muestran que el aumento simultáneo del precio del litio, los volúmenes vendidos y los márgenes está devolviendo al negocio del litio al centro de la generación de resultados de la compañía.

SQM reportó ingresos consolidados de US$2.468,4 millones en el 2T26, frente a US$1.042,7 millones un año antes. El beneficio neto alcanzó US$660 millones, comparado con US 88,4 millones durante el mismo periodo de 2025,mientras que la utilidad por acción pasó desde US 0,31 hasta US$2,31. El beneficio bruto, por su parte, avanzó desde US 253 millones hasta US 1.260 millones. La magnitud de la mejora queda todavía más clara en el EBITDA ajustado. Esta medida alcanzó US$1.317,8 millones durante el trimestre, frente a US$307,7 millones un año antes, una expansión cercana al 328%. El margen EBITDA ajustado pasó simultáneamente desde 29,5% hasta 53,4%.

El resultado explica la reacción favorable de los inversionistas después de la publicación. Las acciones preferentes de SQM llegaron a avanzar alrededor de 2,5% en Santiago, mientras los ADR en Nueva York subieron cerca de 2%.

El litio vuelve a ser el gran motor de SQM

Los ingresos de este segmento alcanzaron US$1.779,2 millones en el segundo trimestre, frente a apenas US$445,2 millones durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un crecimiento cercano al 300% interanual. La participación del litio dentro de los ingresos consolidados pasó así desde aproximadamente 42,7% en el 2T25 hasta 72,1% en el 2T26.

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El crecimiento de SQM vuelve a depender en gran medida del mercado del litio y, por tanto, la sensibilidad de sus resultados frente al precio de este mineral ha aumentado nuevamente. El segmento de nutrición vegetal especializada también avanzó, con ingresos de US$322,9 millones, frente a US$260,3 millones un año antes, mientras que el negocio de yodo y derivados generó US$302,2 millones, frente a US$271,3 millones.

Ambas divisiones continúan aportando diversificación y flujo operacional, pero actualmente quedan claramente por detrás del peso recuperado por el litio.

SQM está vendiendo más litio y también mucho más caro

Una de las características más relevantes del trimestre es que la recuperación no proviene únicamente del precio. Las ventas totales de litio de SQM superaron las 84.100 toneladas métricas equivalentes de carbonato de litio (LCE), un nuevo récord trimestral para la compañía. De ese volumen, aproximadamente 75.800 toneladas correspondieron a las operaciones chilenas de Novandino y otras 8.300 toneladas a las operaciones internacionales.

En Novandino, el volumen aumentó aproximadamente 47% interanual, desde 51.700 hasta 75.800 toneladas LCE, pero el cambio más importante apareció en el precio realizado. SQM informó un precio promedio de aproximadamente US$21,8 por kilogramo durante el segundo trimestre, casi 23% superior al primer trimestre y cerca de 160% por encima del nivel registrado un año antes.

La combinación es especialmente poderosa desde el punto de vista financiero. Más toneladas vendidas a un precio considerablemente mayor permite que una parte importante del crecimiento adicional de los ingresos llegue directamente al resultado operacional, especialmente cuando los costos unitarios también mejoran gracias a economías de escala. Ese efecto es precisamente el que aparece en el EBITDA.

El apalancamiento operativo empieza a aparecer

El EBITDA ajustado trimestral pasó desde US$308 millones aproximadamente en el 2T25 hasta US$1.318 millones en el 2T26. Al mismo tiempo, el margen aumentó desde 29,5% hasta 53,4%. Esto significa que SQM no solamente está vendiendo más, está consiguiendo transformar una proporción significativamente mayor de sus ingresos en resultado operacional.

El comportamiento confirma uno de los elementos centrales de la tesis sobre SQM: cuando los precios del litio se recuperan mientras los volúmenes permanecen elevados, el impacto sobre los resultados puede ser mucho mayor que el crecimiento de las ventas debido al elevado componente fijo de determinadas operaciones. En los primeros seis meses de 2026, el EBITDA ajustado alcanzó US$2.154,8 millones, frente a US$665,1 millones un año antes. El margen semestral pasó desde 32% hasta 51%.

SQM mejora su previsión para la demanda mundial de litio

La mejora del trimestre vino acompañada de un cambio relevante en las expectativas de la administración. SQM ahora espera que la demanda mundial de litio supere los 2,1 millones de toneladas durante 2026, por encima de una previsión anterior cercana a 1,9 millones.

Uno de los elementos detrás de esta revisión es el crecimiento de los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), cuya demanda está compensando parcialmente una expansión de los vehículos eléctricos menor a la esperada. Este punto amplía la base estructural de consumo del litio. El mercado deja de depender exclusivamente de la velocidad de adopción de vehículos eléctricos y encuentra un segundo motor relevante en las baterías utilizadas para almacenar energía renovable y estabilizar las redes eléctricas.

SQM espera que durante el tercer trimestre los volúmenes de venta permanezcan cerca de los niveles del 2T26, mientras los precios deberían situarse aproximadamente en línea con el promedio del primer semestre. La administración también espera que los costos de producción durante el tercer trimestre sean similares a los observados entre abril y junio y que, para el conjunto de 2026, permanezcan por debajo de los niveles de 2025.

SQM espera producir entre 280.000 y 290.000 toneladas LCE en Chile durante 2026 mediante Novandino. Para finales de 2027, la compañía proyecta superar las 300.000 toneladas de capacidad productiva. Parte de esta estrategia incluye transformar la planta de hidróxido de litio en Chile en una instalación flexible capaz de producir tanto carbonato como hidróxido dependiendo de las condiciones del mercado. La modificación debería quedar completada hacia mediados de 2027.

La estrategia apunta a aumentar la capacidad de SQM para modificar su mezcla de producción según la demanda, algo especialmente relevante en un mercado donde diferentes tecnologías de baterías pueden cambiar rápidamente la composición de la demanda.

El balance ofrece margen, pero el capex será una variable a vigilar

La buena noticia es que este ciclo de inversiones comienza con una posición de caja considerable. SQM cerró junio con aproximadamente US$3.377 millones en efectivo y equivalentes, frente a US 1.750 millones al cierre 2025.Los activos corrientes alcanzaron US 7.659 millones. Sin embargo, la deuda de largo plazo también aumentó hasta aproximadamente US$4.791 millones, desde US$4.221 millones al cierre del año anterior, mientras el índice de liquidez descendió desde 3,27 hasta 2,61.

No representa actualmente una señal de tensión financiera, pero sí refuerza la importancia de que el nuevo ciclo de inversión genere los retornos esperados. Con proyectos multimillonarios simultáneos en Chile y Australia, disciplina de capital, precios del litio y generación de caja pasarán a ser variables cada vez más importantes para la valoración de SQM.

¿Qué puede sostener la recuperación de SQM?

La administración reconoce que los precios del litio continúan siendo volátiles. También espera que nuevas fuentes de producción provenientes de China, África, Argentina y potencialmente Australia respondan al aumento de la demanda. Por eso, uno de los datos más importantes durante los próximos trimestres será comprobar si SQM puede conservar márgenes cercanos a los niveles actuales incluso si el precio del litio deja de subir.

Si los volúmenes permanecen cerca de máximos, los costos continúan descendiendo y el mercado logra absorber nueva oferta sin una corrección importante de precios, el apalancamiento operativo mostrado en el 2T26 podría mantenerse.

En cambio, una nueva caída pronunciada del litio volvería a dejar en evidencia la creciente concentración del negocio: pasar de 42,7% a más de 72% de los ingresos provenientes del segmento de litio aumenta tanto el potencial de crecimiento como la sensibilidad de los resultados ante un cambio del ciclo.

Por ahora, los números del segundo trimestre muestran que SQM ha recuperado uno de los elementos que más había perdido durante la fase bajista del litio: capacidad para aumentar simultáneamente ingresos, márgenes y generación operacional. El siguiente desafío será demostrar que esa recuperación puede sobrevivir más allá del rebote inicial de los precios.

Las acciones de SQM subieron +3.9% durante la sesión tras los resultados, en lo que va del año ya acumula una subida de +19%. Fuente: xStation5.