Análisis Técnico - Ethereum (14.01.2026)

- ¿Qué sigue para el precio de Ethereum❓
- ¿Qué sigue para el precio de Ethereum❓
En el gráfico diario (D1), el precio de Ethereum registró una clara alza durante la sesión de ayer. La cotización logró superar una resistencia clave de corto plazo, correspondiente a la media móvil de 100 períodos, señalada en el gráfico con una línea azul.
Si el precio se mantiene por encima de esta media, es posible un movimiento hacia la resistencia en USD 3.544, donde se ubica el límite superior de la geometría 1:1. La ruptura de este nivel podría abrir el camino a nuevas alzas.
Por el contrario, un retorno rápido del precio por debajo de la media de 100 períodos podría derivar en una caída renovada hacia la zona de soporte en USD 2.850.
Ethereum – intervalo D1 | Fuente: xStation 5
En el intervalo H4 inferior, en línea con el análisis de ayer, el escenario alcista comenzó a materializarse tras el rebote desde la zona de soporte en USD 3.075. A pesar de la ruptura previa de la geometría local, el precio logró marcar un nuevo máximo, lo que sugiere una tendencia alcista local vigente desde mediados de diciembre.
Para que este escenario quede invalidado, el precio tendría que regresar por debajo de USD 3.075, lo que no constituye el escenario base en este momento.
Ethereum – Intervalo H4 | Fuente: xStation5
__________
Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
Las tecnológicas pagarían nueva generación eléctrica en plan de Trump para frenar alzas de la luz
El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?
Dólar en México sube levemente hoy mientras el foco pasa por Fed y T MEC
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.