Análisis Técnico - Ethereum (14.01.2026)

En el gráfico diario (D1), el precio de Ethereum registró una clara alza durante la sesión de ayer. La cotización logró superar una resistencia clave de corto plazo, correspondiente a la media móvil de 100 períodos, señalada en el gráfico con una línea azul.

Si el precio se mantiene por encima de esta media, es posible un movimiento hacia la resistencia en USD 3.544, donde se ubica el límite superior de la geometría 1:1. La ruptura de este nivel podría abrir el camino a nuevas alzas.

Por el contrario, un retorno rápido del precio por debajo de la media de 100 períodos podría derivar en una caída renovada hacia la zona de soporte en USD 2.850.

Ethereum – intervalo D1 | Fuente: xStation 5

En el intervalo H4 inferior, en línea con el análisis de ayer, el escenario alcista comenzó a materializarse tras el rebote desde la zona de soporte en USD 3.075. A pesar de la ruptura previa de la geometría local, el precio logró marcar un nuevo máximo, lo que sugiere una tendencia alcista local vigente desde mediados de diciembre.

Para que este escenario quede invalidado, el precio tendría que regresar por debajo de USD 3.075, lo que no constituye el escenario base en este momento.

Ethereum – Intervalo H4 | Fuente: xStation5

__________

