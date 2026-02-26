Análisis Técnico: Ethereum (26.02.2026)

- ¿Qué será lo próximo para el precio de ETHEREUM?
Los precios de Ethereum han mantenido una tendencia bajista durante algún tiempo, con una volatilidad limitada recientemente. Sin embargo, la sesión de ayer registró un claro impulso alcista, aunque esto no altera el panorama general del mercado. La tendencia principal se mantiene a la baja, y el nivel de resistencia clave a medio y corto plazo es de $2,190. Solo una ruptura sostenida por encima de este nivel podría desencadenar un movimiento correctivo más amplio hacia $2,663, donde se encuentra el límite superior de la geometría 1:1.
Ethereum – Intervalo D1. Fuente: xStation5
En el marco temporal H1 inferior, el reciente movimiento alcista podría estar relacionado con la ruptura de la línea de cuello de la formación de cabeza y hombros invertida. El precio alcanzó la resistencia en $2,135, donde se observó una reacción de la oferta. A corto plazo, la dirección sigue siendo incierta: la resistencia está en $2,135, mientras que el soporte está en $1,937.
Ethereum – Intervalo H1. Fuente: xStation5
