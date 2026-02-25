¿Por qué cae Workday en 2026 si OpenAI y Anthropic usan su software? La acción se desploma cerca de 40%

Workday (WDAY.US) volvió al centro del debate sobre la disrupción tecnológica tras una nueva corrección en su acción y el retorno de su cofundador Aneel Bhusri como CEO. Durante la conferencia de resultados, Bhusri subrayó que empresas líderes en inteligencia artificial como Anthropic, OpenAI y Google gestionan procesos críticos con la plataforma de Workday, incluyendo nómina, recursos humanos y funciones financieras.

Bhusri incluso llegó a mencionar que las compañías que desarrollan modelos avanzados de IA continúan dependiendo de sistemas de registro sólidos para ejecutar transacciones con precisión, seguridad y cumplimiento normativo a nivel global. Según Bhusri, la IA generativa no sustituye la infraestructura empresarial que sustenta los procesos críticos, sino que se apoya en ella para operar eficazmente.

Presión bursátil

Las acciones de Workday han retrocedido cerca de 40% en lo que va de 2026, en línea con el ajuste observado en otras compañías de software empresarial. Los inversores están reevaluando el modelo tradicional de software como servicio (SaaS) ante la irrupción de herramientas de inteligencia artificial capaces de automatizar tareas administrativas, analíticas y operativas.

La preocupación central radica en que soluciones generativas o agentes autónomos podrían reducir la necesidad de ciertas capas de software empresarial, afectando la expansión de licencias y el crecimiento de ingresos recurrentes.

Cambio de liderazgo y reorientación estratégica

A comienzos de febrero, Workday anunció el regreso de Bhusri al cargo de CEO, reemplazando a Carl Eschenbach. El movimiento coincide con una etapa de redefinición estratégica, incluyendo recortes de personal y reasignación de recursos hacia iniciativas de innovación e integración de IA.

El retorno del fundador se interpreta como una señal de estabilización y control en un momento de presión externa, con el objetivo de reforzar la narrativa de resiliencia del negocio frente a la transformación tecnológica.

El dilema de la IA: ¿Complemento o amenaza?

Workday ha acelerado el desarrollo de funcionalidades que incorporan inteligencia artificial dentro de su plataforma, posicionándolas como herramientas complementarias que potencian la eficiencia sin reemplazar el núcleo ERP. La compañía insiste en que los sistemas transaccionales, que manejan datos sensibles, pagos y cumplimiento regulatorio, requieren una arquitectura estable que va más allá del código generado dinámicamente por modelos de lenguaje.

No obstante, analistas del sector advierten que el mercado exige evidencia concreta de cómo las plataformas tradicionales capturarán valor en un entorno donde la automatización avanzada redefine expectativas de costos y productividad.

La defensa pública del CEO apunta a contener una narrativa de disrupción total del software empresarial. El hecho de que compañías líderes en IA utilicen Workday para operaciones críticas refuerza el argumento de que la infraestructura transaccional sigue siendo indispensable. Sin embargo, la caída cercana al 40% refleja una compresión múltiple más que un deterioro inmediato.

El mercado está descontando un escenario donde el crecimiento estructural del SaaS se modera ante la integración nativa de IA en procesos empresariales. La clave para Workday será demostrar que puede monetizar esa integración y no solo defender su base instalada. En esta fase del ciclo tecnológico, la diferencia entre ser plataforma habilitadora de IA o víctima de ella determinará la trayectoria de valoración en el mediano plazo.

Análisis técnico

WDAY.US (D1)



Fuente: xStation5

En gráfico diario, WDAY.US muestra un deterioro técnico marcado, con una secuencia de máximos y mínimos descendentes que ha llevado el precio a la zona de USD 130–132, muy por debajo de la EMA 50 (gris) con pendiente negativa y distante de la EMA 200 (naranja) en torno a USD 210–215, confirmando un quiebre estructural de mediano plazo. Aunque el RSI se encuentra en sobreventa y podría dar paso a rebotes técnicos, cualquier recuperación bajo USD 150–155 sería aún correctiva dentro de una tendencia bajista dominante. Con ello, USD 130 actúa como soporte inmediato, cuya pérdida abriría espacio hacia USD 120, mientras que una estabilización en niveles actuales sería la primera señal de intento de piso técnico.