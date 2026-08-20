Análisis técnico: plata sube 2% pese al rebote del dólar 🔼 ¿Rompe una resistencia clave?

Los metales preciosos tuvieron una excelente sesión ayer, respaldados por el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de una intervención en el mercado de bonos del Tesoro destinada a reducir los rendimientos. Curiosamente, el rebote de hoy del dólar —respaldado además por datos macroeconómicos de Estados Unidos mejores de lo esperado— no ha impedido que los precios de la plata sigan avanzando.

Por el contrario, a pesar de una modesta caída del oro, la plata —que a menudo tiende a amplificar los movimientos del oro— continúa al alza hoy y ha superado un nivel de resistencia clave: la EMA200 de 200 sesiones, representada por la línea roja en el gráfico. Si supera la barrera de los 70 dólares por onza, la siguiente resistencia basada en la acción del precio podría aparecer recién en torno a los 78 dólares. La zona de 65–66 dólares sigue siendo un soporte importante en caso de una moderación del impulso a corto plazo.

Fuente: xStation5