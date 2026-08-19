Anthropic prepara su salida a bolsa: ingresos y posible valoración

Anthropic se prepara para una de las posibles salidas a bolsa más importantes del sector tecnológico, después de una expansión extraordinaria tanto de sus ingresos como de su valoración privada. La compañía dio el primer paso formal el 1 de junio de 2026, cuando presentó confidencialmente un borrador del formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Este movimiento confirma que Anthropic contempla una oferta pública, pero todavía no significa que exista una fecha definitiva. Tampoco se conocen el precio de las acciones, el número de títulos que se ofrecerían, la bolsa elegida ni el ticker.

El mercado maneja finales de septiembre u octubre de 2026 como una posible ventana para la operación, siempre condicionada al proceso regulatorio y a las condiciones financieras. La siguiente gran referencia será la publicación del S-1, momento en que los inversores podrán acceder a las cuentas, riesgos y estructura financiera de la empresa con un nivel de detalle que hasta ahora no existe.

Los ingresos de Anthropic aceleran con fuerza

Uno de los principales argumentos detrás de una posible salida a bolsa es la velocidad de crecimiento del negocio.

A comienzos de 2024, el ritmo anualizado de ingresos de Anthropic era de aproximadamente US 87 millones. A comienzos de 2025 rondaba los US1.000 millones y en agosto de ese mismo año ya superaba los US$5.000 millones.

Durante 2026 la aceleración ha sido todavía mayor. En febrero, el ritmo anualizado alcanzó aproximadamente US$14.000 millones. En abril superó los US$ 30.000 millones, en mayo cruzó los U$ 47.000 millones y al cierre de julio se situó por encima de los US$ 65.000 millones, según la actualización financiera compartida con inversores. Sin embargo, el ritmo anualizado no significa que Anthropic haya facturado US$65.000 millones durante los últimos doce meses. Se trata de una extrapolación del nivel de actividad alcanzado en ese momento.

Los datos trimestrales ofrecen una referencia más cercana a los ingresos reconocidos. Anthropic habría generado US$4.730 millones durante el primer trimestre de 2026 y más de US$11.500 millones preliminares durante el segundo trimestre, frente a una previsión anterior de US$10.900 millones. De confirmarse estas cifras, los ingresos del primer semestre superarían los US$16.230 millones.

Claude Code y los clientes empresariales impulsan el negocio

Una parte importante del crecimiento procede de Claude Code, las API y la expansión de Anthropic entre clientes corporativos. La empresa ha comunicado que cuenta con más de 300.000 clientes empresariales, frente a menos de 1.000 dos años antes. En febrero de 2026, más de 500 clientes gastaban al menos US$1 millón anualizado con Anthropic. En abril, esa cifra ya superaba los 1.000 clientes. Claude Code se ha convertido en uno de los productos más importantes de la compañía. Su ritmo anualizado de ingresos superó los US$2.500 millones en febrero de 2026, más del doble que al comenzar el año.

Anthropic también obtiene ingresos mediante acceso por API, planes individuales Pro y Max, planes Team y Enterprise, Claude Cowork y soluciones dirigidas a áreas como finanzas, salud, ciencia, ventas y ciberseguridad. El punto que deberá aclarar el futuro folleto de salida a bolsa es cuánto de estos ingresos puede considerarse verdaderamente recurrente. El consumo por tokens puede fluctuar, los clientes pueden cambiar de modelo y parte de la facturación llega mediante plataformas como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

Anthropic multiplicó por más de 15 su valoración

La evolución de los ingresos ha estado acompañada por una fuerte subida de la valoración privada de Anthropic. En marzo de 2025, la Serie E valoró la compañía en US$61.500 millones. En septiembre de ese mismo año, la Serie F elevó la cifra hasta US$183.000 millones. En febrero de 2026, la Serie G situó la valoración en US$380.000 millones, mientras que la Serie H de mayo llevó la cifra hasta US$965.000 millones.

En apenas catorce meses, la valoración oficial de Anthropic se multiplicó por más de quince.

Entre febrero y mayo de 2026, la valoración aumentó aproximadamente 154%, mientras el ritmo anualizado de ingresos pasó de US$ 14.000 millones más de US$ 47.000 millones. Utilizando el ritmo anualizado superior a US$ 65.000millones alcanzado posteriormente,la valoración privada de US$ 965.000 millones equivale a menos de 14,8 veces ese nivel de ingresos anualizados.

La comparación debe tomarse con cautela porque enfrenta una valoración total de la empresa con una cifra anualizada y todavía no auditada.

¿Puede Anthropic salir a bolsa valorada en US$2 billones?

Algunos accionistas utilizan modelos que contemplan una valoración superior a US$2 billones, mientras los escenarios más agresivos alcanzan los US$3 billones. Anthropic no ha respaldado públicamente estas cifras y todavía no existe una valoración oficial para su salida a bolsa.

Con un ritmo anualizado superior a US$65.000 millones, una valoración de US$965.000 millones equivaldría aproximadamente a 14,8 veces esa cifra. Una valoración de US$1,5 billones representaría cerca de 23,1 veces, mientras que US$2 billones elevarían el múltiplo hasta aproximadamente 30,8 veces. En un escenario de US$3 billones, el múltiplo alcanzaría aproximadamente 46,2 veces el último ritmo anualizado conocido.

La valoración se vuelve menos exigente si Anthropic mantiene su velocidad de crecimiento. Algunos escenarios contemplan que el ritmo anualizado pueda alcanzar entre US 100.000 millones y US 120.000 millones al cierre de 2026.

También se ha conocido una proyección interna de aproximadamente US 190.000 millones US 200.000 millones de ingresos para 2028, aunque estas cifras todavía no forman parte de un folleto público auditado.

Una valoración de US 2 billones equivaldría a 20 veces ingresos US 100.000 millones o aproximadamente 16,7 veces ingresos de US$120.000 millones. Cuanto mayor sea la valoración inicial, más crecimiento futuro tendrá que cumplir Anthropic para justificarla.

El gran interrogante está en los beneficios

La expansión de los ingresos es evidente, pero Anthropic todavía no dispone de una cuenta de resultados pública y auditada que permita afirmar que el negocio es rentable de manera estructural.

Durante la última financiación se manejaba una previsión de US$559 millones de beneficio operativo para el segundo trimestre, sobre US$10.900 millones de ingresos esperados. Esto implicaba un margen cercano al 5,1%. Los ingresos preliminares finalmente superaron los US$11.500 millones, pero todavía no se ha confirmado públicamente cuál fue el beneficio operativo definitivo. Tampoco existe hasta ahora una cifra pública comparable de beneficio neto GAAP o flujo de caja libre.

Esta información será fundamental porque Anthropic debe asumir importantes costes de inferencia, entrenamiento, chips, energía, centros de datos y remuneración de talento. La empresa mantiene además grandes compromisos de infraestructura con compañías como Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, AMD y SpaceX.

Por eso, el verdadero valor de Anthropic dependerá no solamente de cuánto aumenten sus ingresos, sino de si consigue que esos ingresos crezcan significativamente más rápido que sus costes.

¿Cuánto podría captar Anthropic en su salida a bolsa?

Algunos banqueros han planteado que la compañía podría captar más de US$60.000 millones, aunque esta cifra tampoco está confirmada.

Con una valoración de US 2 billones, vender aproximadamente un 3% de la empresa equivaldría a US 60.000 millones. Una colocación equivalente al 5% alcanzaría los US$100.000 millones.También será importante conocer qué parte de la oferta estará compuesta por acciones primarias y qué parte por acciones secundarias.

Las acciones primarias aportarían capital nuevo a Anthropic para financiar infraestructura y desarrollo tecnológico. Las secundarias permitirían a empleados e inversores actuales vender parte de sus posiciones, pero ese dinero no entraría directamente en la caja de la empresa. El mercado deberá conocer además la posible estructura de voto, los periodos de bloqueo para los actuales accionistas, los derechos de los inversores estratégicos y el papel que mantendrá el Long-Term Benefit Trust después de la salida a bolsa.

El S-1 será la verdadera prueba para Anthropic

Anthropic llega a esta posible salida con una combinación excepcional de crecimiento de ingresos, expansión empresarial y respaldo financiero. Claude Code ha ganado relevancia rápidamente, la compañía ha multiplicado su base de clientes y algunas de las instituciones financieras y tecnológicas más importantes del mundo están financiando su expansión. Sin embargo, para un futuro accionista la pregunta no será solamente cuánto factura Anthropic.

Será necesario conocer cuánto cuesta generar esos ingresos, cuál es el margen bruto, cuánto efectivo consume el entrenamiento de nuevos modelos, cuánto pesa la remuneración en acciones y qué compromisos financieros existen con los proveedores de infraestructura.

A una valoración de US$965.000 millones, el mercado privado ya descuenta un fuerte crecimiento futuro. Una salida cercana a los US$2 billones exigiría que esa aceleración continúe y que los márgenes comiencen a demostrar que Anthropic puede convertir la expansión de la inteligencia artificial en beneficio económico sostenible. Una valoración de US$3 billones elevaría todavía más esa exigencia.

Por eso, la publicación del S-1 público será probablemente el momento decisivo para evaluar la posible salida a bolsa de Anthropic. Hasta entonces, los US$65.000 millones de ritmo anualizado, la valoración privada de US$965.000 millones y los escenarios superiores a US$2 billones muestran la magnitud de la oportunidad, pero todavía no permiten saber cuánto estará dispuesto a pagar realmente el mercado público.