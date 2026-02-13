APERTURA DE EE.UU.: El mercado busca dirección tras los datos de inflación

- La última sesión de una semana volátil arranca en Wall Street con movimientos limitados y un tono incierto. Aunque la inflación en EE.UU. sorprendió ligeramente a la baja, el mercado parece más influenciado por el sentimiento que por los datos macro. Mientras el sector tecnológico sigue atrayendo fuertes flujos minoristas, resultados corporativos dispares generan movimientos bruscos en acciones individuales
- La última sesión de una semana volátil arranca en Wall Street con movimientos limitados y un tono incierto. Aunque la inflación en EE.UU. sorprendió ligeramente a la baja, el mercado parece más influenciado por el sentimiento que por los datos macro. Mientras el sector tecnológico sigue atrayendo fuertes flujos minoristas, resultados corporativos dispares generan movimientos bruscos en acciones individuales
La sesión final de una semana turbulenta comienza en Wall Street con un ánimo incierto. Los inversores conocieron hoy datos clave de inflación, pero por ahora no parecen estar impactando de forma significativa en las valoraciones. Los principales índices estadounidenses limitan sus movimientos a menos de 0,5%, en un contexto donde la temporada de resultados continúa, aunque los accionistas parecen otorgar mayor peso al sentimiento que a los fundamentales.
Datos de BlackRock indican que, pese a las recientes dudas sobre la calidad y sostenibilidad de las empresas beneficiadas por la revolución de la inteligencia artificial, los flujos de inversores minoristas hacia fondos tecnológicos se encuentran en niveles récord. En el frente geopolítico, Donald Trump enfatizó la necesidad de negociar con Irán, aunque simultáneamente el gobierno estadounidense enviará otro portaaviones a Medio Oriente junto con su escolta.
Datos macroeconómicos
En EE.UU. se publicó el IPC correspondiente a enero de 2026:
- Inflación interanual: 2,4% (vs. 2,5% esperado)
- Inflación mensual: 0,2% (vs. 0,3% esperado)
- Inflación subyacente: 2,5% interanual y 0,3% mensual, en línea con lo previsto
El dato confirmó una moderación en la inflación general, aunque el componente subyacente permanece estable.
US100 (D1)
Los compradores no lograron recuperar niveles superiores al 23,6% de Fibonacci, lo que indica una demanda débil y una pérdida gradual de impulso. Para los vendedores, el objetivo principal es la resistencia en el 61,8% de Fibonacci, cuya ruptura podría abrir el camino a una corrección más profunda. Antes de que esto ocurra, es necesario superar el 50% de Fibonacci. El RSI, que ha caído cerca de la zona de sobrecompra, ofrece cierto soporte al precio. Fuente: xStation5
Noticias corporativas destacadas
- Arista Network (ANET.US): Sube más de 6% tras presentar resultados sólidos, superando expectativas tanto en ingresos como en beneficios. La dirección señaló que, pese a la presión de costos en componentes de memoria, los márgenes no están en riesgo en los próximos trimestres.
- Applied Materials (AMAT.US): Avanza más de 10% tras superar claramente las previsiones del mercado y ofrecer perspectivas optimistas de ventas.
- Pinterest (PINS.US): Sus acciones se desploman hasta 20% después de resultados decepcionantes. Aunque ingresos y EPS quedaron ligeramente por debajo de lo esperado, fue la guía de ingresos futura, considerada pesimista, la que presionó las valoraciones.
- Alibaba (BABA.US): Cae cerca de 2% ante la posibilidad de que la administración estadounidense la incluya en la lista de entidades sujetas a restricciones de exportación (1260H).
- Rivian (RIVN.US): Se dispara más de 20% tras anunciar previsiones de ventas para su nuevo modelo de vehículo eléctrico.
