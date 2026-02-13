APERTURA DE EE.UU.: El mercado busca dirección tras los datos de inflación

La sesión final de una semana turbulenta comienza en Wall Street con un ánimo incierto. Los inversores conocieron hoy datos clave de inflación, pero por ahora no parecen estar impactando de forma significativa en las valoraciones. Los principales índices estadounidenses limitan sus movimientos a menos de 0,5%, en un contexto donde la temporada de resultados continúa, aunque los accionistas parecen otorgar mayor peso al sentimiento que a los fundamentales.

Datos de BlackRock indican que, pese a las recientes dudas sobre la calidad y sostenibilidad de las empresas beneficiadas por la revolución de la inteligencia artificial, los flujos de inversores minoristas hacia fondos tecnológicos se encuentran en niveles récord. En el frente geopolítico, Donald Trump enfatizó la necesidad de negociar con Irán, aunque simultáneamente el gobierno estadounidense enviará otro portaaviones a Medio Oriente junto con su escolta.

Datos macroeconómicos

En EE.UU. se publicó el IPC correspondiente a enero de 2026:

Inflación interanual: 2,4% (vs. 2,5% esperado)

(vs. 2,5% esperado) Inflación mensual: 0,2% (vs. 0,3% esperado)

(vs. 0,3% esperado) Inflación subyacente: 2,5% interanual y 0,3% mensual, en línea con lo previsto

El dato confirmó una moderación en la inflación general, aunque el componente subyacente permanece estable.

US100 (D1)

Los compradores no lograron recuperar niveles superiores al 23,6% de Fibonacci, lo que indica una demanda débil y una pérdida gradual de impulso. Para los vendedores, el objetivo principal es la resistencia en el 61,8% de Fibonacci, cuya ruptura podría abrir el camino a una corrección más profunda. Antes de que esto ocurra, es necesario superar el 50% de Fibonacci. El RSI, que ha caído cerca de la zona de sobrecompra, ofrece cierto soporte al precio. Fuente: xStation5

Noticias corporativas destacadas