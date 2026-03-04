Las cinco acciones de defensa que suben con la crisis en Oriente Medio y por qué el mercado las prefiere

La lectura útil no es si el sector sube en un día, sino qué empresas tienen mayor probabilidad de ver pedidos acelerados , producción ampliada y contratos plurianuales en los próximos trimestres.

Las cinco acciones seleccionadas combinan exposición a sistemas finales y municiones con exposición a motores y componentes críticos , donde la capacidad industrial y los plazos de entrega son determinantes.

La escalada militar en Oriente Medio desplaza la urgencia hacia defensa aérea , misiles , sensores , mantenimiento , disponibilidad y reposición de inventarios , más que hacia proyectos nuevos.

La escalada militar en Oriente Medio reordenó prioridades en gasto y producción dentro del complejo aeroespacial y de defensa. Cuando sube la intensidad, la primera demanda suele concentrarse en defensa aérea, misiles, sensores, mantenimiento y disponibilidad, porque la urgencia está en sostener operaciones, proteger bases y reponer inventarios. Por eso, el mercado tiende a premiar a las compañías con líneas ya certificadas, capacidad industrial escalable y cartera de pedidos que se pueda convertir en entregas durante los próximos trimestres.

En ese marco, las cinco acciones seleccionadas combinan dos tipos de exposición. Por un lado, contratistas que entregan sistemas finales y municiones de alto uso, por otro lado, proveedores y fabricantes de motores y componentes críticos que capturan la subida en producción y en servicios, aun cuando la venta final se ejecute a través de un contratista principal. La lectura es sobre qué empresas tienen mayor probabilidad de ver pedidos acelerados, producción ampliada y contratos plurianuales.

GE Aerospace (GE.US)

GE Aerospace fabrica motores de aviación y presta servicios asociados a una base instalada muy grande en motores comerciales y militares, además de desarrollar sistemas de propulsión para plataformas no tripuladas. En un entorno de escalada, su ángulo más directo es la cadena de propulsión y sostenimiento que habilita ritmo de operación y despliegue. En resultados de 2025 reportó crecimiento de ingresos de 21 % y una cartera de pedidos cercana a 190.000 millones de dólares, lo que le da visibilidad para sostener inversión industrial y cumplir entregas aun con cuellos de botella.

En el frente más ligado a defensa, el acuerdo con Kratos para diseñar el motor GEK1500, pensado para sistemas no tripulados, aeronaves colaborativas y potencialmente misiles, le suma opcionalidad en un segmento donde el volumen importa tanto como el desempeño. Ese tipo de programas suele moverse con presupuestos que priorizan producción más masiva y de menor costo unitario, un patrón coherente con conflictos donde se busca aumentar cadencia operativa sin multiplicar el costo por unidad.

RTX Corporation (RTX.US)

RTX combina tres negocios que en una escalada se activan por vías distintas, Raytheon en misiles y defensa aérea, Pratt and Whitney en motores militares y Collins en aviónica y sistemas. En 2025 reportó ventas ajustadas de 88.600 millones de dólares y flujo de caja libre de 7.900 millones, y para 2026 proyectó 92.000 a 93.000 millones en ventas con un aumento adicional de flujo de caja libre, un dato relevante porque la capacidad de financiar ampliaciones de producción sin deteriorar balance es parte del diferencial en ciclos de rearme.

La tesis específica para este episodio está en municiones e interceptores. RTX comunicó acuerdos marco para elevar con fuerza la producción anual de sistemas como Tomahawk, AMRAAM y SM 6, con metas que pasan a niveles de cuatro cifras o cercanos a dos mil unidades en algunos casos. Ese tipo de rampas suele transformar una lectura coyuntural en una trayectoria de varios años, porque obliga a comprometer proveedores, automatización y contratos de suministro que después son difíciles de revertir sin costo político e industrial.

The Boeing Company (BA.US)

Boeing opera en aviones comerciales y en defensa, espacio y seguridad. La parte comercial puede sufrir por aversión al riesgo y por disrupciones en viajes, pero el brazo de defensa gana relevancia cuando aumentan operaciones marítimas, patrulla y vigilancia. En ese carril, Boeing recibió un contrato de 166,84 millones de dólares para soporte, análisis de ingeniería y modernización de sistemas del P 8A, un activo central para vigilancia marítima, y cerró 2025 con una cartera récord de 85.000 millones de dólares en su división de defensa, espacio y seguridad.

En su reporte del cuarto trimestre de 2025, Boeing mostró ingresos de 23.900 millones de dólares, 57 % más que un año antes, y flujo de caja libre positivo cercano a 0,4 mil millones, con una guía de 2026 de 1 a 3 mil millones. Para el ángulo defensa, el punto es la mejora gradual de ejecución y la capacidad de convertir cartera en entregas sin nuevos retrasos industriales, porque la demanda existe, pero el mercado penaliza cualquier señal de riesgo de calidad o de certificación que vuelva a frenar cadencias.

Lockheed Martin (LMT.US)

Lockheed Martin produce aviones de combate, helicópteros, misiles y sistemas de defensa aérea y espacial, con un peso grande en programas que suelen recibir prioridad cuando sube la tensión. En 2025 reportó ventas de 75.000 millones de dólares, flujo de caja libre de 6.900 millones y una cartera récord de 194.000 millones, datos que importan porque combinan demanda firme con capacidad de invertir en producción y abastecimiento sin depender de financiamiento externo.

La lógica de corto y mediano plazo está en misiles y defensa aérea, donde la reposición de inventarios tiende a acelerarse si se sostienen ataques con drones y misiles. La empresa además informó inversiones superiores a 3.500 millones de dólares en 2025 para ampliar capacidad y acelerar tecnologías, un mensaje consistente con un ciclo donde el cuello de botella deja de ser presupuesto y pasa a ser producción, proveedores y plazos de entrega.

Northrop Grumman (NOC.US)

Northrop Grumman participa en bombarderos, espacio, sensores y sistemas de misión, y en programas donde la demanda suele crecer cuando se busca disuasión sostenida y capacidad de largo alcance. Reportó un récord de cartera cercano a 95.700 millones de dólares y ventas del cuarto trimestre de 2025 de 11.700 millones, con crecimiento de 10 % interanual, y dio una guía de ingresos para 2026 en el rango de 43.500 a 44.000 millones. La combinación de cartera récord y guía estable suele ser atractiva en contextos donde los gobiernos priorizan continuidad operativa.

El matiz es que, en ciclos de escalada, parte de la creación de valor se juega en ejecución y en conversión de esa cartera a flujo de caja. Northrop mostró mejoras en margen operativo en el trimestre, pero también una caída fuerte del crecimiento de flujo de caja libre, lo que obliga a vigilar capital de trabajo, hitos de programas y ritmo de cobros. En un escenario de mayor demanda, el mercado suele premiar al que produce y entrega a tiempo más que al que solo anuncia cartera.

Mención honrosa: Howmet Aerospace (HWM.US)

Howmet no es un fabricante de sistemas finales, es un proveedor de componentes y soluciones de ingeniería avanzada, con foco en piezas para motores, fijaciones y estructuras para aeronaves, además de exposición a defensa aeroespacial. En el cuarto trimestre de 2025 reportó ingresos récord de 2.200 millones de dólares, con crecimiento de 15 % interanual, y destacó que defensa aeroespacial creció 20 % en el trimestre, junto con un margen de EBITDA ajustado de 30,1 %, lo que la posiciona como beneficiaria indirecta cuando se amplían cadencias de producción y mantenimiento.

La adquisición acordada de Consolidated Aerospace Manufacturing por aproximadamente 1.800 millones de dólares añade una palanca adicional en fijaciones y componentes, aunque también introduce el tema de apalancamiento y disciplina financiera. En este tipo de compañías, la señal decisiva suele ser el equilibrio entre crecimiento y capacidad de sostener márgenes con materiales y mano de obra más caros, algo especialmente relevante cuando la industria acelera producción bajo presión de plazos.

El factor que decide el ritmo de ingresos

En defensa, la limitación suele ser industrial antes que presupuestaria, y eso favorece a quienes controlan piezas críticas. GE Aerospace y Howmet quedan bien ubicadas cuando el sistema empuja más horas de vuelo, más mantenimiento y más producción, porque motores y componentes de alta especificación suelen ser el cuello de botella que define plazos, incluso para los contratistas principales. En los primes, el cuello de botella se ve en subcomponentes, proveedores y certificaciones. Lockheed, RTX, Boeing y Northrop pueden tener demanda firme, pero el paso desde cartera a entregas depende de insumos, capacidad de pruebas y estabilidad de la cadena, por eso el mercado reacciona tanto a anuncios de expansión de capacidad como a señales de retrasos.

Después de rallies por escalada, lo más útil es separar compañías que ya están valorizadas como ciclo largo de rearme, de aquellas donde el precio todavía depende de demostrar entregas y caja trimestre a trimestre. En la práctica, cartera grande y guías de flujo de caja libre más altas tienden a sostener valoraciones exigentes, mientras balance frágil o ejecución irregular hacen que el mercado pida descuentos incluso dentro del mismo sector.

