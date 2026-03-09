Apertura de EE. UU.: ¡El petróleo demasiado caro para Wall Street!

Los principales índices de Wall Street comenzaron la semana con fuertes caídas. El Dow Jones retrocede más de 1,3%, el S&P 500 cae cerca de 1,2% y el Nasdaq pierde alrededor de 1,1%.

El sentimiento de los inversionistas se deterioró después de la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico durante el fin de semana, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán volvieron a aumentar. Los reportes sobre nuevos ataques a infraestructura energética y el creciente riesgo de una mayor desestabilización en la región han incrementado significativamente la aversión al riesgo en los mercados financieros.

El Golfo Pérsico representa una parte muy relevante de la producción y exportación mundial de petróleo, y una proporción significativa del suministro energético global pasa por el Estrecho de Ormuz. Incluso interrupciones limitadas en la región tienen un impacto inmediato en los precios de la energía, algo que actualmente ya se está reflejando en el mercado.

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares

El mercado petrolero reaccionó con fuerza. El precio del crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, alcanzando sus niveles más altos en varios años.

El aumento de los costos energéticos afecta directamente el sentimiento del mercado, ya que incrementa el riesgo de un nuevo impulso inflacionario en la economía global. Una energía más cara implica mayores costos para empresas y consumidores, lo que puede frenar el crecimiento económico en el mediano plazo.

Al mismo tiempo, los precios elevados de la energía complican la tarea de los bancos centrales en su lucha contra la inflación, aumentando el riesgo de nuevas presiones sobre los precios. Bajo este escenario, los mercados empiezan a reducir las expectativas de recortes de tasas en las principales economías del mundo.

El dólar se fortalece y aumenta la cautela en acciones

Las tensiones geopolíticas también están impulsando el flujo de capital hacia activos considerados más seguros. En este entorno, el dólar estadounidense se fortalece, mientras que los inversionistas adoptan una postura más cautelosa frente a los segmentos más riesgosos del mercado bursátil.

La volatilidad es especialmente visible en sectores sensibles al costo de la energía y al comercio global.

Todo indica que Medio Oriente seguirá siendo el foco principal para los mercados durante las próximas semanas. Si las tensiones en el Golfo Pérsico continúan o se intensifican, el mercado energético podría permanecer bajo presión durante un período prolongado. En ese escenario, la geopolítica volvería a convertirse en uno de los factores clave que determinarán el comportamiento de los mercados financieros globales.

Fuente: xStation5

A pesar del tono negativo inicial, los futuros del S&P 500 (US500) muestran un ligero avance.

Los inversionistas esperan que lo peor del conflicto ya haya pasado y que la situación en Medio Oriente no escale aún más. El sentimiento también se ve apoyado por reportes sobre una posible liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de los países del G7.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Sector energético

Las compañías energéticas continúan subiendo en medio de la volatilidad del mercado petrolero. Entre las que lideran las ganancias destacan Chevron (CVX), Exxon (XOM) y APA (APA).

Hims & Hers (HIMS)

Las acciones suben con fuerza después de que se informara que Novo Nordisk planea vender sus medicamentos para la obesidad y la diabetes a través de la plataforma de telemedicina de Hims. Esto sugiere la resolución de una reciente disputa legal y la posible creación de una nueva alianza entre ambas compañías.

Nasdaq (NDAQ)

Nasdaq anunció una alianza con el exchange de criptomonedas Kraken para desarrollar tokenización de acciones. El proyecto permitirá crear y negociar tokens de acciones con los mismos derechos que los títulos tradicionales, incluidos derechos de voto y dividendos, facilitando la transición entre mercados regulados y plataformas blockchain.

Applied Optoelectronics (AAOI)

Las acciones suben tras anunciar su primer gran pedido de transceptores de 1.6T para centros de datos por parte de uno de sus principales clientes hyperscale. Estos dispositivos permitirán incrementar el ancho de banda necesario para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Dianthus Therapeutics (DNTH)

Los títulos avanzan cerca de 20% tras anunciar resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico de fase 3 para uno de sus medicamentos.