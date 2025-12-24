DAX: Europa y EE. UU. escalan tensiones regulatorias

La volatilidad y la actividad bursátil en Europa se reducen de forma notable debido al cierre de numerosos mercados por las festividades navideñas.

No habrá negociación en las bolsas de Alemania, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, países nórdicos y Estados bálticos. Los horarios de negociación se acortan a 12:30 en Reino Unido, 14:00 en España y 14:05 en Francia. Entre los principales índices, el CAC 40 (FRA40) registra avances de 0,3% en la sesión.

Pese a la baja actividad y a la ausencia de referencias macro relevantes en el continente, persisten factores capaces de influir en precios una vez finalizado el periodo festivo.



Escalada entre Europa y Estados Unidos

Estados Unidos anunció sanciones de visado contra cinco comisarios europeos involucrados en legislación relacionada con servicios digitales en la Unión Europea. A pesar de múltiples evidencias sobre prácticas monopólicas y uso ilegal de datos por parte de grandes tecnológicas estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump sostiene que las sanciones europeas tienen un carácter político y de presión mediática. Este movimiento representa una escalada significativa de tensiones entre Europa y EE. UU., que con el tiempo podría reflejarse en las valoraciones de mercado.

En paralelo, se intensifica el conflicto entre el regulador italiano de competencia (AGCM) y Meta. Italia ordenó la suspensión de determinadas cláusulas contractuales de WhatsApp, al considerar que abusan de su posición dominante y perjudican a los consumidores.

Datos macroeconómicos

Estados Unidos: se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, con un consenso cercano a 224 mil.

Una desviación significativa frente a lo esperado podría impactar, entre otros activos, en la cotización del euro frente al dólar.



CAC 40 (D1)

El precio se mantiene dentro de un canal alcista de largo plazo, aunque el impulso se debilita visiblemente. Los compradores no han logrado superar nuevamente los máximos locales en 8.320 puntos, y el precio oscila cada vez más cerca del límite inferior del canal. Para el lado vendedor, el primer objetivo sería una ruptura del canal hacia el nivel de retroceso de Fibonacci 23,6%, lo que abriría espacio para caídas adicionales.

Noticias corporativas

Sanofi (SAN.FR): el gigante farmacéutico francés anunció la compra de la estadounidense Dynavax, con sede en California, por USD 2.200 millones en efectivo. Al mismo tiempo, la compañía enfrenta presión por retrasos regulatorios de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), que ha pospuesto una decisión sobre un nuevo tratamiento para esclerosis múltiple.

Supermarket Income REIT (SUPR.UK): adquirió tres supermercados en Reino Unido por 97,6 millones de libras esterlinas.

