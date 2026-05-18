Apertura de Mercado en EE.UU.: Modo espera antes del reporte de NVIDIA

- Wall Street opera con cautela mientras los inversionistas esperan los resultados trimestrales de NVIDIA.
- El sector de semiconductores continúa liderando el sentimiento del mercado y sosteniendo la narrativa alcista ligada a la IA.
- Las tensiones geopolíticas con Irán y la falta de avances concretos entre EE.UU. y China mantienen elevada la incertidumbre global.
- Wall Street opera con cautela mientras los inversionistas esperan los resultados trimestrales de NVIDIA.
- El sector de semiconductores continúa liderando el sentimiento del mercado y sosteniendo la narrativa alcista ligada a la IA.
- Las tensiones geopolíticas con Irán y la falta de avances concretos entre EE.UU. y China mantienen elevada la incertidumbre global.
Los principales índices bursátiles estadounidenses abrieron la sesión con un sentimiento mixto, mientras la dirección general del mercado permanece limitada y sin una tendencia dominante clara. El Dow Jones Industrial Average registra ligeras caídas, similar al S&P 500, mientras que el Nasdaq Composite se mueve cerca de la línea plana, indicando la ausencia de un catalizador unificado para el mercado accionario en general.
Los movimientos de los índices son relativamente pequeños, lo que sugiere una postura cautelosa por parte de los inversionistas y una actitud de espera antes de nuevas señales. El sentimiento en Wall Street permanece ampliamente estable pese a la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica en segundo plano. El mercado parece operar en un entorno de baja visibilidad, donde los datos de corto plazo y los flujos de capital impulsan la volatilidad intradía, aunque sin alterar materialmente el panorama general.
Los inversionistas ya han descontado en gran medida los acontecimientos posteriores a la reunión entre EE.UU. y China en Beijing. La cumbre no produjo acuerdos relevantes que puedan redefinir significativamente las relaciones comerciales o tecnológicas. Las comunicaciones de ambas partes se limitaron a declaraciones generales sobre la continuidad del diálogo y señales cautelosas respecto a una reapertura parcial de algunos canales de cooperación seleccionados. En la práctica, el mercado interpretó esto más como la ausencia de una sorpresa negativa que como un verdadero avance, lo que en el contexto actual también es visto como una forma de estabilización.
Mientras tanto, las tensiones geopolíticas relacionadas con Irán continúan presentes en segundo plano y reaparecen constantemente en la narrativa de mercado como una potencial fuente de volatilidad. Reportes de prensa y especulaciones sobre una posible escalada en la retórica estadounidense periódicamente presionan los precios del petróleo y los activos de riesgo en general. Sin embargo, por ahora, este no es un factor que impulse consistentemente las valuaciones bursátiles, sino más bien uno que mantiene elevado el nivel de cautela de los inversionistas.
El principal pilar que continúa respaldando el sentimiento de mercado sigue siendo el sector tecnológico, particularmente los semiconductores. Este segmento continúa actuando como el principal motor de los índices bursátiles, compensando el débil sentimiento observado en otras áreas del mercado y sosteniendo la narrativa alcista general. En consecuencia, la tecnología sigue marcando el tono para la dirección general del mercado, mientras otros sectores se ajustan principalmente a su impulso.
Ahora, los inversionistas centran su atención en NVIDIA, que publicará sus resultados trimestrales este miércoles. Las expectativas permanecen extremadamente elevadas, con el mercado descontando no solo un sólido crecimiento en resultados, sino también una nueva confirmación de la fortaleza del ciclo de inversión en Inteligencia Artificial y del aumento en la demanda de capacidad computacional. En este contexto, NVIDIA se ha convertido efectivamente en un barómetro de la narrativa general de IA, uno de los principales motores del rally tecnológico de los últimos meses.
Cualquier decepción en resultados o guidance podría desencadenar una reacción más allá de una sola acción. En ese escenario, el mercado podría pasar a un modo más defensivo, con toma de ganancias extendiéndose a un grupo más amplio de compañías tecnológicas que recientemente se beneficiaron de un fuerte momentum. Las elevadas expectativas dejan poco margen para errores, lo que implica que incluso una desviación moderada podría interpretarse como un catalizador para una corrección más amplia.
Fuente: xStation5
Los futuros de índices bursátiles estadounidenses (US500) cotizan cerca de la línea plana, reflejando una clara cautela del mercado y falta de convicción direccional al inicio de la sesión. El sentimiento permanece moderado ante la ausencia de avances relevantes en las relaciones entre EE.UU. e Irán y el aumento de la retórica bélica, lo que continúa incrementando la incertidumbre y fomentando la reducción de exposición al riesgo por parte de los inversionistas.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
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Citi elevó los precios objetivo para Intel (INTC.US) y AMD (AMD.US), citando una perspectiva más positiva para el mercado de CPUs respecto a lo esperado anteriormente. Los analistas anticipan un crecimiento más fuerte de la demanda impulsado por el desarrollo de Inteligencia Artificial y la continua expansión de centros de datos, respaldando una visión constructiva para ambas compañías. Al mismo tiempo, Intel volvió al foco luego de que Donald Trump comentara que, en discusiones previas relacionadas con la participación del gobierno estadounidense en la compañía, “debería haber pedido más”.
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Arm Holdings (ARM.US) avanza ligeramente al inicio de la sesión pese a una investigación antimonopolio en curso en EE.UU. Los reguladores están examinando si la compañía está utilizando su posición dominante en licencias de semiconductores para restringir la competencia, incluyendo limitaciones de acceso a licencias clave o el endurecimiento de condiciones de licenciamiento. La investigación también considera posibles conflictos de interés relacionados con la expansión de Arm hacia el diseño propio de chips.
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Ryanair (RYAAY.US) reportó resultados superiores a lo esperado, registrando un aumento cercano al 40% en su utilidad neta hasta 2.260 millones de euros y un incremento de 11% en ingresos hasta 15.500 millones de euros, impulsados por mayores precios de tickets y una sólida demanda de viajes. El número de pasajeros aumentó 4%, mientras que la disciplina en costos también respaldó la rentabilidad. Pese a los sólidos resultados, la compañía destacó la persistente incertidumbre relacionada con los precios del combustible y los riesgos geopolíticos.
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