Apertura de Mercado en EE.UU.: Nuevos récords en Wall Street bajo amenaza

- El US100 y el US500 marcaron nuevos máximos históricos impulsados por la euforia en torno a la IA y la caída del petróleo.
- El sector de semiconductores continúa liderando Wall Street, con Micron y SK Hynix superando valoraciones de USD 1 billón.
- La fuerte caída del petróleo refleja crecientes expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán y una normalización en el Estrecho de Ormuz.
- El US100 y el US500 marcaron nuevos máximos históricos impulsados por la euforia en torno a la IA y la caída del petróleo.
- El sector de semiconductores continúa liderando Wall Street, con Micron y SK Hynix superando valoraciones de USD 1 billón.
- La fuerte caída del petróleo refleja crecientes expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán y una normalización en el Estrecho de Ormuz.
La sesión de Wall Street comenzó con tono positivo, aunque los futuros están borrando casi todas sus ganancias iniciales. Hoy observamos un nuevo máximo histórico en el US500 en los 7.570 puntos, mientras que el US100 alcanzó casi los 30.400 puntos. Actualmente, los futuros permanecen ligeramente en terreno positivo apenas unos minutos después de la apertura de la sesión, aunque anteriormente las ganancias oscilaban entre 0,3% y 0,6%.
Los inversores continúan siendo impulsados no solo por la persistente euforia en torno a la inteligencia artificial, sino también por una fuerte caída en el mercado de materias primas energéticas. Hoy, sin embargo, es principalmente este último factor el que impulsa el sentimiento, mientras observamos una ligera corrección en el sector tecnológico.
Los precios del petróleo crudo registran una fuerte caída en medio de las persistentes expectativas de paz en Medio Oriente. El barril de Brent cae un 3,4% hasta la zona de USD 93, mientras que el WTI pierde incluso más, más de un 4%, cayendo por debajo de los USD 90. Esto representa una reacción directa a los reportes sobre un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán para restablecer el tráfico marítimo normal a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Según la televisión pública iraní, el flujo de barcos a través del estrecho volvería a la normalidad dentro de un mes después de su reapertura. Actualmente, solo unos pocos barcos atraviesan el estrecho diariamente, aunque cada vez más superpetroleros han comenzado a transitar desde mediados de mayo.
Vale la pena destacar que la disminución de los temores sobre un nuevo aumento fuerte de la inflación ha impulsado a la baja los rendimientos de los bonos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó hasta niveles ligeramente superiores al 4,47%.
Perspectiva técnica del US100 (Nasdaq 100)
Desde los primeros minutos de negociación, el Nasdaq 100 superó nuevamente sus máximos históricos, aunque posteriormente apareció un ligero retroceso. Previamente, el contrato del US100 alcanzó niveles de 30.377 puntos, y actualmente se estabiliza ligeramente por encima de los 30.000 puntos. Desde una perspectiva técnica, el mercado permanece en una fuerte tendencia alcista, ignorando completamente las señales de posibles condiciones de sobrecompra. Vale la pena señalar que, pese a niveles nominales extremadamente elevados o a un ratio P/E actual cercano a 40, el Forward P/E se sitúa alrededor de 26–27, significativamente más bajo que el observado a finales de 2025 e inicios de 2026.
El US100 superó hace algunos días el retroceso del 200,0% de la última ola bajista y ya acumula más de un 30% de ganancia desde su mínimo local de finales de marzo. Hoy podría marcar la sexta sesión consecutiva de ganancias para el Nasdaq.
El US100 limita sus ganancias después del inicio de sesión. Si el día termina con una mecha tan amplia, podría representar una señal peligrosa para el resto de la semana. Fuente: xStation5
Perspectiva sectorial
A nivel sectorial, los fabricantes de semiconductores continúan siendo el principal motor del mercado. La capitalización bursátil del líder, Nvidia, se consolidó en un astronómico nivel de USD 5,20 billones, mientras que Alphabet y Apple controlan valores de mercado de USD 4,69 billones y USD 4,53 billones, respectivamente. Es importante destacar que hoy pasa a la historia como el día en que dos gigantes de memorias, la surcoreana SK Hynix entre USD 1,06–1,08 billones y la estadounidense Micron Technology USD 1,01 billones ingresan al exclusivo club de compañías con valoraciones superiores al billón de dólares. La segunda área más caliente del mercado hoy es el sector espacial y satelital. Los inversores están comprando masivamente acciones de compañías vinculadas a esta tecnología tras los reportes sobre los planes de SpaceX de Elon Musk para salir a bolsa, lo que promete convertirse en la mayor oferta pública inicial (IPO) en la historia de los mercados de capitales.
Las compañías de semiconductores están devolviendo parte de sus ganancias previas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Entre las compañías con mejor desempeño hoy no aparecen grandes nombres, excepto Micron y Tesla, que, sin embargo, moderaron sus ganancias tras los primeros minutos de negociación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Noticias corporativas
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Micron Technology (MU): Las acciones del fabricante de memorias suben alrededor de un 5–6% tras la apertura. Este movimiento extiende dinámicamente el impresionante rally del 19% registrado ayer, que permitió a la compañía superar por primera vez la barrera de capitalización bursátil de USD 1 billón.
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ByteDance: El gigante tecnológico chino y propietario de la plataforma TikTok planea gastar unos impresionantes USD 70 mil millones este año en el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, frente a los USD 25 mil millones del año pasado. El agresivo plan apunta a dominar el mercado doméstico de IA y desafiar directamente a la competencia estadounidense en el extranjero.
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Zscaler (ZS): Las acciones de la compañía de ciberseguridad atraviesan hoy una dura corrección, perdiendo un 25% de su valor. La venta masiva es consecuencia directa de proyecciones conservadoras de ingresos para el próximo período, lo que rápidamente se tradujo en una ola de rebajas de recomendación por parte del mercado.
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Tesla (TSLA): La acción sube un 2%, superando claramente al resto del grupo de las Magnificent Seven. El optimismo está respaldado por excelentes datos de matriculación de vehículos nuevos en Europa durante abril y especulaciones sobre una posible fusión con SpaceX.
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Bath & Body Works (BBWI): Las acciones de la cadena minorista avanzan cerca de un 10%. Los resultados financieros trimestrales de la compañía resultaron significativamente superiores al consenso de analistas, y la directiva decidió mantener sus proyecciones para todo el ejercicio fiscal.
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Verra Mobility (VRRM): La compañía registra un desplome masivo, perdiendo hasta un 68% de su valoración. La drástica caída en el precio de la acción fue provocada por la pérdida de un contrato con su socio clave, la empresa de arriendo de vehículos Avis, lo que desencadenó recortes inmediatos de recomendación por parte de importantes bancos de inversión.
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