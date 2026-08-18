  
13:53 · 18 de agosto de 2026

APERTURA EE.UU.: Nasdaq profundiza su caída ante el alza de los rendimientos y del petróleo (18.08.2026)

Foto de la calle Wallstreet en Estados Unidos
Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos amplían sus caídas a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Ir&aa...

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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