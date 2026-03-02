Apertura estadounidense: La guerra en Irán golpea a los mercados

- La escalada militar en Medio Oriente eleva drásticamente el riesgo energético e inflacionario, presionando a los mercados y complicando el escenario de recortes de tasas, mientras sectores como defensa y energía lideran los movimientos.
Los mercados globales parecen estar casi totalmente enfocados en la escalada del conflicto entre EE.UU. e Israel por un lado e Irán por el otro hacia una guerra a gran escala. Todos los países en la zona del Estrecho de Ormuz están ahora bajo fuego regular, el propio estrecho está bloqueado, aeropuertos y puertos están casi completamente fuera de operación, y muchas refinerías han sido dañadas y/o operan en modo de crisis.
En la apertura de la sesión, el WTI sube más de 6%, los futuros de GLP en EE.UU. avanzan más de 3% y el oro gana 1%. El dólar se fortalece alrededor de 0,5%. Entre los índices de Wall Street, las pérdidas iniciales rondan el 1,2%; sin embargo, a medida que avanza la sesión, el mercado reduce las caídas y se mueve ligeramente a terreno positivo.
El mayor riesgo para el mercado en este momento es la fuerte presión sobre el suministro de petróleo y gas. Esto impulsará al alza los precios de la energía, seguido de un aumento en la inflación, lo que privaría a los bancos centrales de margen para recortar tasas. Un desarrollo de este tipo podría invalidar muchos de los supuestos de los inversionistas sobre la trayectoria de crecimiento en los próximos trimestres.
Datos macroeconómicos:
En EE.UU. se publicaron los datos manufactureros de febrero (PMI e ISM).
El PMI se situó en 51,6 frente a 51,2 esperado (desde 51,2 previo).
El ISM se ubicó en 52,4 frente a 51,7 esperado.
Las lecturas del sector industrial fueron una sorpresa positiva y apuntan a una tendencia proinflacionaria, especialmente al observar el componente de Precios del ISM, que se sitúa en un elevado nivel de 70 puntos.
Más tarde en el día también se publicará la estimación GDPNow de la Fed de Atlanta; la lectura esperada es 3%.
US100 (D1)
Fuente: xStation5. En la primera apertura de la semana, el mercado defiende claramente la línea de resistencia alrededor de los 24.615 puntos y vuelve por encima de la línea de tendencia de corto plazo. Para los compradores, el nivel clave a defender sigue siendo la línea de tendencia (naranja). Si los vendedores quieren mantener la iniciativa y profundizar la caída, será crucial empujar el precio hacia el nivel de la EMA200 y la línea de tendencia de largo plazo.
Noticias corporativas
- American Airlines (AAL.US): Las disrupciones en el tráfico aéreo y turístico derivadas del conflicto presionan a las aerolíneas. Las acciones caen 4%.
- Amazon (AMZN.US): Un misil iraní impactó uno de los centros de datos de AWS, causando interrupciones del servicio en la región de Medio Oriente.
- Lockheed Martin (LMT.US): Los contratistas de defensa suben ante la escalada del conflicto. Las acciones avanzan más de 3%.
- Occidental (OXY.US): Los productores energéticos suben junto con los precios del petróleo. Las acciones ganan más de 3%.
- UniQure (QURE.US): El regulador estadounidense ordenó a la compañía realizar estudios adicionales sobre una nueva terapia génica para la enfermedad de Huntington; las acciones caen 35%.
