Gas europeo se dispara hasta 50% tras cierre de Ras Laffan en Qatar y Brent sube 9% por crisis en Ormuz

La suspensión de producción en Ras Laffan Industrial City, eje del sistema exportador de gas natural (NATGAS) de Qatar, desencadenó uno de los mayores movimientos intradía en este activo desde 2022. El hub europeo TTF registró subidas cercanas al 50%, reflejando una rápida revalorización de los precios ante el riesgo de suministro.

Ras Laffan no es una instalación marginal, ya que concentra una porción sustancial de las exportaciones globales de NATGAS. Su paralización, incluso temporal, altera el equilibrio global de flujos en un mercado que opera con elasticidad limitada de corto plazo.

Riesgo sistémico para el comercio energético

El evento ocurre en el contexto de la escalada en el Estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo y NATGAS. La reducción del tráfico marítimo y la retirada preventiva de buques energéticos amplifican la percepción de riesgo logístico.

El mercado está descontando no únicamente la pérdida de volumen físico, sino también la probabilidad de interrupciones recurrentes o prolongadas. En commodities energéticos, la valoración además de responder sobre el déficit actual, también acata al riesgo de cola en oferta futura.



Fuente: The Guardian

Inventarios bajos y vulnerabilidad estructural en Europa

El impacto es particularmente severo en Europa, que enfrenta niveles de almacenamiento inferiores al promedio histórico tras un invierno más largo de lo habitual. En este contexto, cualquier shock adicional eleva la competencia por cargamentos spot de gas natural licuado (GNL), intensificando la volatilidad.

Si la interrupción se prolonga, analistas advierten que los precios podrían escalar adicionalmente, con efectos directos sobre costos industriales, tarifas eléctricas e inflación energética. El recuerdo de 2022 actúa como catalizador psicológico en la formación de precios.

Efecto cruzado en petróleo y activos financieros

Aunque Estados Unidos continúa expandiendo capacidad exportadora, incluyendo proyectos como Golden Pass LNG, la capacidad incremental no estará plenamente disponible en el corto plazo. Esto reduce la capacidad de compensar rápidamente la caída qatarí.

En términos estructurales, el mercado global de GNL sigue operando con oferta ajustada, lo que amplifica cualquier interrupción puntual en nodos estratégicos.



Evolución del precio global del petróleo (Brent) y del precio promedio de la gasolina en EE.UU. (2022–2026), destacando su reacción ante eventos geopolíticos. Fuente: FactSet

El contagio no se limitó al gas, pues el Brent avanzó alrededor de 9%, reflejando el temor a una disrupción energética más amplia en Medio Oriente. La correlación entre gas y crudo se intensifica en escenarios de riesgo geopolítico sistémico.

Los movimientos también impactaron expectativas inflacionarias y activos financieros, con rotación hacia refugios y mayor volatilidad en derivados energéticos.



Exportaciones de petróleo de Medio Oriente (crudo y productos refinados), en millones de barriles por día, abril 2024–enero 2026. Fuente: Kpler

Perspectiva de inversión

El cierre de Ras Laffan introduce un shock de oferta con implicaciones macro relevantes. El mercado está reaccionando bajo un régimen de alta convexidad: pequeños cambios en disponibilidad generan movimientos desproporcionados en precio debido a la limitada capacidad de sustitución inmediata.

La variable crítica será la duración del cierre y la estabilidad del tránsito por Ormuz. Si la interrupción se resuelve rápidamente, es probable una compresión parcial de la prima de riesgo; pero si el conflicto se extiende, el mercado podría transitar hacia un nuevo régimen de precios estructuralmente más altos, con efectos secundarios sobre inflación europea y política monetaria. En este entorno, el gas natural vuelve a posicionarse como uno de los principales vectores de riesgo macro global en 2026.

Análisis técnico

OIL (H1)



Fuente: xStation5

Brent (H1)



Fuente: xStation5

En gráfico horario, el WTI mantiene una estructura claramente alcista, con una secuencia consistente de mínimos y máximos crecientes desde la zona de 2,10–2,15 hasta el reciente impulso que llevó el precio hacia 3,05. La EMA 50 (azul) se sitúa firmemente por encima de la EMA 200 (naranja), ambas con pendiente positiva, reflejando alineación técnica constructiva y continuidad del sesgo de fondo. El movimiento vertical reciente evidencia expansión direccional, no simple desplazamiento lateral.

Actualmente el precio consolida en torno a 2,95 tras el movimiento repentino hacia 3,05, nivel que actúa como resistencia inmediata. El RSI se mantiene en zona elevada, coherente con momentum fuerte, mientras el ADX repunta confirmando fortaleza de tendencia. Mientras el precio respete la franja de soporte en 2,85–2,80, el escenario favorece continuidad hacia un nuevo test de 3,05 y eventualmente extensión hacia 3,10–3,15. Solo una pérdida sostenida bajo 2,80 comenzaría a deteriorar la estructura alcista vigente.

NATGAS (H1)



Fuente: xStation5

En gráfico horario, el gas natural muestra un intento claro de transición alcista tras haber formado un piso en la zona de 2,76–2,78 y posteriormente encadenar una secuencia de mínimos crecientes. El impulso reciente llevó el precio hacia máximos cercanos a 3,05, nivel desde el cual se observa una toma de utilidades que devuelve la cotización hacia la zona de 2,93–2,95. La EMA 50 (azul) ha girado al alza y comienza a aproximarse a la EMA 200 (naranja), lo que sugiere un posible cambio de sesgo si logra consolidarse por encima de esta última.

Actualmente el precio se encuentra testeando la franja de 2,93–2,95, que coincide con la EMA 200 y actúa como punto técnico decisivo. El RSI se mantiene en zona media-alta, reflejando que el impulso alcista previo fue consistente, mientras el ADX muestra expansión reciente, aunque con moderación tras el último retroceso. Mientras el activo respete la zona de 2,90–2,88, el escenario favorece un nuevo intento hacia 3,00 y 3,05. Una pérdida sostenida bajo 2,88 invalidaría el intento de giro y reabriría riesgo hacia 2,82–2,80.