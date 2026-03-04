Apertura estadounidense: Wall Street impulsada por datos sólidos y cambio en el sentimiento del mercado

Wall Street abrió este miércoles con un tono positivo, con los futuros de los principales índices estadounidenses al alza incluso antes del inicio de la sesión. El principal catalizador del impulso alcista fue un sólido informe del ISM de servicios, que sorprendió al alza y eclipsó las preocupaciones persistentes sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, el complejo de materias primas mostró alta volatilidad, con el petróleo WTI retrocediendo hacia los 74 dólares por barril, a medida que los inversores comenzaron a considerar que la guerra con Irán podría ser más breve de lo inicialmente temido.

Intento de borrar la caída de ayer

El S&P 500 protagonizó un rebote decisivo tras la publicación del ISM, que mostró la expansión más rápida del sector servicios estadounidense desde mediados de 2022. Desde el punto de vista técnico, el mercado intenta dejar atrás la venta de los últimos dos días, provocada por el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Actualmente, el US500 cotiza cerca de un 1% al alza, rebotando desde el soporte ubicado en el retroceso de Fibonacci del 50% de la última ola alcista. A pesar de esta recuperación, el índice permanece dentro de un canal bajista.

Un cierre en la zona de 6.890–6.900 puntos podría sentar las bases técnicas para probar el límite superior del canal más adelante esta semana. No obstante, la dirección más amplia de Wall Street seguirá dependiendo de la evolución del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento del petróleo, ya que nuevos repuntes en el precio de la energía podrían reducir las expectativas de recortes de tasas de interés.

Sector energético: entre la guerra y el aumento de inventarios

A pesar del optimismo general del mercado, el sector energético enfrenta una elevada incertidumbre. Aunque los conflictos geopolíticos suelen impulsar los precios del petróleo, la combinación de posible desescalada del conflicto y el aumento de inventarios de crudo en EE.UU. está ejerciendo presión sobre las valoraciones del sector upstream.

Petróleo: el WTI oscila alrededor de 74 dólares por barril , reaccionando a señales de que el conflicto podría tener una duración más limitada.

Grandes petroleras: Exxon Mobil cae 1,6% tras un fuerte rally entre finales de febrero y principios de marzo. Chevron retrocede 1,7% , aunque mantiene una ganancia cercana al 22% en lo que va del año .

Sector químico: Dow Inc. sube 3% . LyondellBasell avanza 4,55% tras mejoras de recomendación de analistas que anticipan expansión de márgenes y una oferta más ajustada debido al conflicto con Irán.



Criptomonedas: rally impulsado por Trump

El sector de activos digitales se posiciona como uno de los mejores desempeños del día. Bitcoin superó los 73.000 dólares, recuperando con creces las pérdidas registradas desde el inicio de las hostilidades.

El impulso también estuvo respaldado por factores políticos. Las acciones vinculadas al sector cripto subieron después de que el presidente Donald Trump respaldara públicamente la Clarity Act, un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para la industria, y criticara a los bancos tradicionales por frenar la innovación en el sector de las stablecoins.