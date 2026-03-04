Irán: panorama de la situación y perspectivas

Situación actual

El contexto de los acontecimientos, la naturaleza de los activos involucrados, la respuesta de Irán y una serie de eventos ocurridos antes y durante el ataque sugieren que el objetivo principal de la operación de Estados Unidos e Israel sería un cambio de régimen en Irán.

El gobierno fundamentalista religioso iraní no abandonará su ambición de desarrollar armas nucleares, un objetivo que ha perseguido de forma constante en los últimos años pese a ataques recurrentes contra su infraestructura.

En medio del deterioro económico y financiero del país, agravado por una nueva ola de protestas, Estados Unidos habría iniciado una operación con el objetivo de eliminar a la República Islámica de Irán como entidad estatal.

Los preparativos para la campaña, incluyendo el despliegue de grupos de ataque de portaaviones, cientos de aeronaves de combate y grandes volúmenes de municiones trasladadas entre diciembre y febrero, sugieren que la operación podría durar aproximadamente entre 4 y 12 semanas.

Irán dispone de varios cientos de misiles balísticos, pero no puede mantener el actual ritmo de ataques durante mucho tiempo. Aunque parte de su capacidad podría reponerse gradualmente, muchas instalaciones de producción están subterráneas o camufladas. En 2025, Rusia y China habrían entregado miles de toneladas de precursores químicos utilizados para combustible y explosivos, posiblemente mediante rutas como el mar Caspio.

Las capacidades iraníes para lanzar misiles balísticos parecen degradarse más rápido de lo previsto incluso por estimaciones optimistas cercanas a Estados Unidos. Se estima que la capacidad de ataque balístico podría caer casi a cero en unos 14 días desde el inicio de la operación, aunque eliminar completamente la amenaza resulta difícil.

Fuente: ISW

El patrón de objetivos atacados por las fuerzas iraníes sugiere que una parte significativa del liderazgo del régimen ha sido eliminada o aislada del mando. Los ataques iraníes se caracterizan por ser desorganizados y caóticos, generando ansiedad pública y disrupciones logísticas, pero con impacto militar limitado.

Fuente: ISW

La estructura de mando iraní ha pasado a un modo “autónomo”, donde comandantes locales toman decisiones sin una cadena de mando clara. Esto reduce la eficacia operativa, aunque aumenta el riesgo de escaladas imprevisibles.

Irán todavía posee grandes reservas de drones tipo “Shahed”, posiblemente entre varios cientos y varios miles de unidades. Estos drones podrían permitir ataques contra objetivos grandes y vulnerables en el Golfo Pérsico durante varios meses, ya que su producción es mucho más sencilla que la de misiles balísticos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos, Israel y los países del Golfo están agotando rápidamente sus reservas de misiles interceptores y de defensa aérea. Si no se modifican las estrategias operativas o la adquisición de armamento, estas reservas podrían alcanzar niveles críticos tras 20–30 días de combate, lo que reduciría la eficacia de sistemas que actualmente interceptan alrededor del 90% de los misiles y drones iraníes.

Imágenes satelitales y materiales del Pentágono indican que la marina iraní prácticamente ha dejado de existir, mientras que gran parte de su fuerza aérea también habría sido destruida.

Escenario probable de evolución del conflicto

Dada la intención declarada y el contexto y perfil operacional, el escenario base probablemente sea un intento de cambio de régimen en Irán, basado principalmente en los esfuerzos de la población local.

Los ataques estadounidenses e israelíes, más allá de objetivos militares y elementos del programa nuclear, muestran una concentración en los líderes de la República Islámica y el aparato coercitivo del régimen. Estados Unidos parece tener como objetivo privar al gobierno iraní de la capacidad de desplegar fuerza dentro de su propio territorio y continuar reprimiendo las protestas. Toda la información disponible indica que Estados Unidos e Israel limitan los ataques contra objetivos e infraestructuras civiles al mínimo operativo necesario, lo que sugiere que la guerra pretende ser relativamente corta o evitar antagonizar a la población civil.

Dada la gran cantidad de aeronaves de infiltración furtiva y los numerosos y graves actos de sabotaje dentro de Irán muchas semanas antes de la invasión, esto sugiere que Estados Unidos cuenta actualmente con una red de operadores sobre el terreno en Irán que pueden, de forma coordinada, intensificar y apoyar las protestas en momentos y lugares clave. Los manifestantes, apoyados por personal de operaciones especiales, podrían tomar instalaciones críticas y centros urbanos, lo que provocaría el colapso de la capacidad del Estado iraní para organizar una defensa y mantener el poder.

Los iraníes celebran tradicionalmente el Año Nuevo el 20 de marzo bajo el nombre de "Nouruz". Históricamente, esta fecha también ha servido de pretexto para concentraciones y la escalada de protestas y manifestaciones. Coincide un día después del fin del Ramadán, el período de ayuno religioso entre los musulmanes. Tras el fin del ayuno y la llegada del Nouruz, cabe esperar una intensificación de las protestas, las cuales el gobierno iraní no podrá reprimir, lo que conduciría al derrocamiento de la República Islámica. En la fase final de este escenario, es posible una invasión/ocupación terrestre limitada, por ejemplo, en Juzestán o en los alrededores de Bandar Abbas.

La composición étnica de Irán también es significativa y no homogénea. El oeste de Irán, donde se concentraron las protestas de los últimos años, está habitado, entre otros, por kurdos, lures y azeríes. En el norte del país, hay una gran concentración de mazandaraníes y turcomanos. La zona sureste, cerca de la frontera con Pakistán, está habitada por baluchis. Todos estos grupos tienen un historial de levantamientos contra la autoridad de Teherán, y Estados Unidos, ya en las primeras etapas de la operación, ha expresado su disposición a utilizar a estas poblaciones contra el gobierno central de Irán.

La mayor incógnita sigue siendo quién reemplazará a los ayatolás. La oposición iraní está dividida, mal organizada y políticamente débil. Figuras externas como Reza Pahlavi podrían enfrentar serios desafíos a su mandato para gobernar el país, algo difícil de evaluar en la actualidad debido al extremo aislamiento en el que se sumió Irán tras el inicio de las protestas en diciembre de 2025.

Fuente: ISW

Fuente: Bloomberg Finance L.P

Escenario alternativo

También existe un escenario similar al de Venezuela, cuya probabilidad es actualmente significativa, aunque menor que la del escenario base actual de derrocamiento del régimen. Tras la eliminación de los actores militares y políticos conservadores, podría ser posible algún tipo de acuerdo similar al de Venezuela, en el que el régimen se mantenga en el poder, pero se vea obligado a hacer concesiones importantes. Actualmente, las probabilidades son limitadas: el poder se ha dispersado genuinamente, Irán es mucho más grande y relativamente más fuerte, y una gran parte de los responsables de la toma de decisiones en Irán sigue siendo extremadamente hostil a Estados Unidos. Un posible papel podría ser desempeñado por figuras militares ajenas al CGRI, o grupos agrupados en torno al presidente o al parlamento.

Intervención externa

Es muy probable que Francia y Reino Unido participen en la operación, ya que ambos países poseen fuerzas expedicionarias capaces de operar en la región y tienen interés estratégico en reabrir el Estrecho de Ormuz lo antes posible.

Si estallara una revuelta kurda en el oeste de Irán, también podría producirse una participación limitada de Turquía o incluso Siria.

Irán se encuentra relativamente aislado internacionalmente. El apoyo de Rusia y China ha sido principalmente retórico, mientras que la mayoría de los grupos aliados regionales de Irán fueron neutralizados antes de la escalada. La amenaza de los hutíes en Yemen persiste, pero actualmente es limitada.

Perspectiva para los mercados

El Golfo Pérsico es crucial no solo por el petróleo y el gas, sino también por productos refinados y aluminio. En la zona del Estrecho de Ormuz, refinerías y fundiciones representan aproximadamente 6–8% del mercado mundial de aluminio, un insumo clave para las industrias automotriz y aeronáutica, especialmente en Europa.

El sector de la aviación también enfrenta presión, ya que una parte importante del combustible de aviación se producía en la región, generando rápidamente escasez en Europa y Asia.

La inflación podría llegar a Europa y Estados Unidos por un canal indirecto. Incluso si Europa logra contener el shock energético, la escasez en Asia elevaría los precios de materias primas y bienes industriales importados por el continente.

Las interrupciones en los flujos de petróleo, gas y aluminio a través del Estrecho de Ormuz podrían disminuir parcial o totalmente en un plazo aproximado de 3 a 6 semanas.