¿Ataque de Irán a buques de EE. UU.? El petróleo se dispara

La agencia iraní FARS News ha informado que dos misiles habrían impactado contra un buque de guerra estadounidense cerca de la isla de Jask. Según esta versión, el ataque se habría producido después de que la embarcación ignorara repetidas advertencias por supuesta violación de aguas territoriales iraníes.

Es importante subrayar que la FARS es, por ahora, la única fuente primaria de esta información, que no ha sido confirmada por otras agencias internacionales. Reuters está difundiendo la noticia, pero citando exclusivamente a FARS.

Estados Unidos desmiente el ataqued e Irán

La agencia Axios ha informado que los funcionarios estadounidenses niegan que un barco o buque de Estados Unidos haya sido alcanzado por misiles iraníes. Aun así, Irán está redefininedo unilateralmente su "zona de control" en Ormuz. Así, Teherán ha anunciado una nueva delimitación unilateral de su área de control en el Estrecho de Ormuz. Según esta declaración, la zona iraní se extendería desde Mount Mobarak (Irán) hasta Fujairah (Emiratos Árabes Unidos). En este escenario, la marina iraní ha comunicado que sus baterías de defensa costera están en máxima alerta y que ha bloqueado la entrada de buques estadounidenses a la zona recién declarada.

Teherán, además, ha advertido que cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización o sin pasar por los puntos de control iraníes será interceptada.

Gráfico del petróleo