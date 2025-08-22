▶️ Audio de Mercados

El mercado laboral de EE.UU. mostró signos de enfriamiento, con subsidios por desempleo en su nivel más alto desde junio.
Los mercados globales operaron con cautela a la espera del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.
En Europa, el STOXX 600 logró su tercera semana de ganancias, pese a datos mixtos del PIB alemán.
Asia mostró avances moderados, con repuntes en tecnología china y estabilidad en Japón frente a inflación contenida.
