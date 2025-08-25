▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
Los mercados inician la semana con un tono mixto: Asia subió con fuerza, con China en máximos de tres años, mientras que en Europa pesaron las caídas en renovables y bajo volumen por el feriado en Londres. En EE.UU. los futuros retroceden pese al optimismo por recortes de tasas, con la mirada puesta en los datos de inflación del viernes y los resultados de Nvidia. En commodities, el dólar repunta, el oro se mantiene firme y el petróleo avanza por tensiones geopolíticas.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.