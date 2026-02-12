ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. son ligeramente superiores a lo esperado

- A pesar de una ligera disminución en las solicitudes semanales a 227.000 tras el impacto del clima invernal, el mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento al superar las expectativas de los analistas.
- A pesar de una ligera disminución en las solicitudes semanales a 227.000 tras el impacto del clima invernal, el mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento al superar las expectativas de los analistas.
Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU.: 227.000 (Pronóstico: 223.000, Anterior: 231.000)
Solicitudes continuas de subsidio por desempleo en EE.UU.: 1.862.000 (Pronóstico: 1.850.000, Anterior: 1.844.000)
Los datos fueron ligeramente más débiles de lo esperado y la reacción del par EUR - USD parece ser muy tranquila. Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron ligeramente la semana pasada tras un aumento repentino durante el severo invierno del período anterior.
Fuente: xStation5
ANÁLISIS DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero
⌚Boletín Diario de Mercados (13.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.