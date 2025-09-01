▶️ Audio de Mercados

Leer más

10:40 1 de septiembre de 2025

Los mercados inician septiembre con señales mixtas: en EE. UU. la atención está en los datos laborales, clave para anticipar futuros recortes de tasas de la Fed, mientras Wall Street enfrenta la estacionalidad negativa de este mes. En Europa, los PMI muestran leve expansión, aunque persisten riesgos fiscales, y en Asia destaca el repunte de Alibaba y el impulso exportador de Corea del Sur. En conjunto, la semana estará marcada por empleo en EE. UU., tensiones comerciales y mayor volatilidad en renta variable y commodities.
 

Gonzalo Muñoz

