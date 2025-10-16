Balanza comercial de la Eurozona 💶

- Sin desestacionalizar: 1.000 millones de euros (Previsto: 6.900 millones de euros, Anterior: 12.400 millones de euros, Revisión: 12.700 millones de euros).
Cifras del informe
- Sin desestacionalizar: 1.000 millones de euros (Previsto: 6.900 millones de euros, Anterior: 12.400 millones de euros, Revisión: 12.700 millones de euros).
- Ajustado estacionalmente: 6.100 millones de euros (Previsto: 4.300 millones de euros, Anterior: 5.400 millones de euros).
Entre junio y agosto de 2025, las exportaciones de la zona euro a países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 5,8%, mientras que las importaciones lo hicieron un 0,6%. El comercio intracomunitario aumentó un 1,1%. Durante el mismo período, las exportaciones de la UE a países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 6,8%, mientras que las importaciones se redujeron un 1,2%. El comercio intracomunitario aumentó un 1,3%.
