Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley: Resumen de resultados del tercer trimestre de 2025

Hoy se publicaron los últimos resultados trimestrales de los principales bancos de Estados Unidos: Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley. Estos informes ofrecen nuevas perspectivas sobre la salud del sector bancario estadounidense, mostrando cómo estas instituciones están enfrentando los desafíos macroeconómicos y adaptándose a un entorno de mercado cambiante.

En el siguiente artículo analizaremos los resultados detallados de cada banco, destacando los principales indicadores financieros y las proyecciones para el futuro.

Bank of America – Puntos clave de los resultados del tercer trimestre de 2025

Ingresos y margen de interés neto por encima de las expectativas

El banco reportó ingresos netos de 28.09 mil millones de USD, superando ampliamente las previsiones del mercado (27.51 mil millones de USD). El margen de interés neto alcanzó 15.23 mil millones de USD, también por encima de lo esperado. Esto refleja una gestión eficiente de activos y pasivos en un entorno de tasas de interés al alza, lo que respalda márgenes de interés más elevados.

El trading como motor clave de crecimiento

El segmento de negociación generó 5.35 mil millones de USD en ingresos, superando las estimaciones (5.01 mil millones de USD). En particular, el trading de renta variable destacó con 2.27 mil millones de USD frente a los 2.08 mil millones de USD esperados. La mayor volatilidad de los mercados y el incremento en los volúmenes de transacción impulsaron los resultados, demostrando la capacidad del banco para aprovechar las oportunidades de mercado.

Mejora en la calidad de la cartera de crédito

Las provisiones para pérdidas crediticias disminuyeron a 1.3 mil millones de USD, reflejando un mejor control del riesgo y una mayor calidad de los activos. La reducción de reservas indica una menor preocupación por impagos, fortaleciendo la estabilidad financiera del banco.

Mayor eficiencia del capital

El retorno sobre el capital (ROE) alcanzó 11.5%, y el retorno sobre el capital tangible común (ROTCE) fue de 15.4%, ambos superando las expectativas de los analistas. Esto muestra que Bank of America utiliza eficazmente su capital para generar beneficios atractivos para los accionistas, incluso en un entorno macroeconómico desafiante.

Balance estable con fuerte crecimiento del crédito

La cartera de préstamos aumentó a 1.17 billones de USD, superando las previsiones y evidenciando una mayor demanda de financiación. Los depósitos se mantuvieron sólidos en 2 billones de USD, lo que refleja una alta confianza de los clientes y una base de financiación estable.

Wells Fargo – Puntos clave de los resultados del tercer trimestre de 2025

Ingresos estables, margen de interés neto ligeramente por debajo de las expectativas

Wells Fargo mantuvo ingresos cercanos a las previsiones, aunque el margen de interés neto se situó ligeramente por debajo, en 11.95 mil millones de USD frente a los 12.01 mil millones de USD esperados. Esto refleja un crecimiento moderado de la cartera de préstamos y vientos en contra económicos que limitan la expansión.

Mejora significativa en la calidad de los activos

Las provisiones para pérdidas crediticias cayeron con fuerza a 681 millones de USD, muy por debajo de los 1.17 mil millones de USD previstos. Este resultado demuestra una gestión eficaz del riesgo crediticio y una mejoría sostenida en la calidad de la cartera.

Fuerte crecimiento en los ingresos de banca de inversión

El segmento de banca corporativa y de inversión registró ingresos de 4.88 mil millones de USD, superando ampliamente los 4.20 mil millones de USD estimados. Este desempeño se vio impulsado por un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) y un mayor volumen de transacciones, que generaron mayores comisiones de asesoría y operación.

Aumento de los costos operativos afecta la eficiencia

Los gastos operativos ascendieron a 13.85 mil millones de USD, por encima de los 13.42 mil millones de USD estimados, elevando la ratio de eficiencia (costos sobre ingresos) al 65%. El banco deberá reforzar su control de costos para mantener márgenes saludables.

Retornos de capital por encima de las expectativas

El ROE alcanzó 12.8% (frente al 12% previsto) y el ROTCE fue de 15.2% (frente al 14.4% esperado), lo que muestra que, a pesar del aumento de costos, el banco mejoró su eficiencia y entregó mayores beneficios a los inversores.

Morgan Stanley – Puntos clave de los resultados del tercer trimestre de 2025

Ingresos netos y segmento de gestión patrimonial superan las expectativas

Morgan Stanley reportó ingresos netos de 18.22 mil millones de USD, muy por encima de las estimaciones (16.64 mil millones de USD). El segmento de gestión patrimonial generó 8.23 mil millones de USD, superando las previsiones de 7.78 mil millones de USD. Estos resultados confirman la sólida posición del banco en la atención a clientes de alto patrimonio y la creciente demanda de servicios de gestión de inversiones.

Ingresos récord en negociación de renta variable

Los ingresos por trading de renta variable alcanzaron 4.12 mil millones de USD, casi un 21% por encima de lo esperado. La mayor volatilidad de los mercados y el aumento en los volúmenes de negociación permitieron al banco obtener resultados excepcionales en este segmento.

Aumento en los ingresos de banca de inversión y comisiones de asesoría

Los ingresos de banca de inversión subieron a 2.11 mil millones de USD, mientras que las comisiones de asesoría alcanzaron 684 millones de USD. El incremento en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y las emisiones de valores refleja una reactivación de la actividad corporativa que benefició los resultados del banco.

Sin necesidad de provisiones adicionales por riesgo crediticio

Morgan Stanley no incrementó sus provisiones para pérdidas crediticias, lo que indica una cartera estable y de bajo riesgo, un factor clave en el contexto económico actual.

Alta rentabilidad y mejor control de costos

El ROE alcanzó un impresionante 18%, muy por encima del 13.4% previsto, lo que refleja un uso eficiente del capital y una mayor rentabilidad para los accionistas.

Resumen general del tercer trimestre de 2025

El tercer trimestre de 2025 dejó resultados sólidos para los principales bancos de Estados Unidos.

Morgan Stanley destacó por su fuerte desempeño en gestión patrimonial y resultados récord en trading de renta variable , confirmando su estrategia efectiva y liderazgo de mercado .

Bank of America mostró una excelente gestión de activos y pasivos en un entorno de tasas de interés crecientes , impulsando sus ingresos y márgenes de interés netos .

Wells Fargo confirmó su estabilidad financiera y una notable mejora en la calidad de su cartera crediticia, reduciendo de forma significativa el riesgo asociado.

Aunque los retornos de estos bancos no resultan tan espectaculares como los observados en las principales compañías tecnológicas, superan claramente a los principales índices de referencia del mercado. En comparación con los índices S&P 500 y Nasdaq 100, los grandes bancos estadounidenses muestran un crecimiento constante, demostrando su capacidad para generar valor incluso en condiciones de mercado adversas. Esto los convierte en opciones atractivas para los inversores que buscan estabilidad y potencial de crecimiento.