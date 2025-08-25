Bernstein muestra su postura sobre las acciones de Intel 💡

Recomendación de Bernstein sobre Intel

La firma Bernstein ha recomendado evitar las acciones de Intel (INTC.US), a pesar de mantener la calificación de “Market Perform” y un precio objetivo de 21 USD. Según el analista Stacy Rasgon, la reciente emisión de 520 millones de nuevas acciones ha provocado una dilución accionaria de alrededor del 11%, lo que afecta directamente a los inversionistas actuales.

Un gran bloque de estas acciones fue adquirido por el gobierno de Estados Unidos, lo que convierte a este en el mayor accionista de Intel. Aunque este respaldo podría ofrecer cierta estabilidad en el corto plazo, también representa una limitación a la flexibilidad estratégica de la compañía.

El papel del gobierno como accionista mayoritario

El hecho de que el gobierno estadounidense se haya convertido en el principal accionista de Intel genera un doble efecto:

Estabilidad a corto plazo , gracias al capital y respaldo político.

Restricción estratégica, ya que la influencia gubernamental podría limitar decisiones clave de la empresa.

Esta situación podría crear además tensiones con clientes y socios internacionales, dado que la industria de los semiconductores es altamente competitiva y estratégica.

Retos estructurales de Intel

Más allá del aspecto financiero, Intel enfrenta serios desafíos tecnológicos y de mercado:

Retrasos en el desarrollo de nuevas tecnologías .

Pérdida de cuota de mercado frente a competidores como TSMC, AMD y Nvidia .

La posibilidad de limitar su desarrollo de procesadores al nodo 18A, lo que genera dudas sobre su capacidad de innovación futura.

Los analistas advierten que ni el capital gubernamental ni la implicación política resolverán estos problemas de fondo.

Fuente: xStation 5

Perspectivas de inversión

En el plano financiero, la dilución accionaria del 11%, combinada con los desafíos estructurales, mantiene la incertidumbre sobre la inversión a largo plazo.

Bernstein recomienda a los inversores ser cautelosos y evitar la compra de acciones de Intel por el momento, aunque puedan surgir oportunidades en el corto plazo. Para recuperar atractivo entre los inversores, la compañía deberá demostrar que cuenta con una estrategia sólida para recuperar su liderazgo en la industria de semiconductores.